企業如何看待人，會反映在制度與日常行為。我相信人性本善，也相信台灣有人才，關鍵是有沒有舞台。主管願意聽取不同意見、讓員工嘗試並承擔責任，人才才有成長的機會。

宏碁曾發生IC失竊事件，外界懷疑內部員工，我仍公開表示，人性本善的企業文化不變；後來破案，證明並非員工所為。這段經驗提醒我，壓力下如何對待員工，最能讓大家看見領導人的信念。

信任需要制度支持。目標、權責與檢視方式都要清楚，也要容許合理的學習成本。能力不足可以培養，判斷失誤可以檢討，誠信則是共同合作的基礎。當員工敢說真話、及早提出問題，信任就能轉化為組織進步的力量。

相信人才，也包括願意替人才繳學費。新人第一次承擔任務，可能多花時間，也可能判斷失誤。主管應協助他理解問題、找出改善方法，再逐步增加責任。一次經驗如果能讓人學會判斷，付出的成本就有機會成為組織未來的能力。

但合理的學習成本，需要事前有目標、事中能回報、事後有檢討。能力不足、資訊不全與刻意隱瞞，處理方式應有區別。把這些差異說明白，認真做事的人才會安心，也比較敢在問題擴大以前，主動尋求協助。

文化的形成，也在主管每天的選擇裡。部屬提出不同看法時，是否願意聽完？有成果時，是否承認團隊的貢獻？承諾的支持，是否真正做到？員工會從這些反覆發生的小事，判斷公司的信念是否值得相信。

從六面向價值來看，信任雖然不容易直接列在財務報表，卻可能減少反覆確認與自我保護的成本，讓資訊流通更順暢。領導人要用長期一致的行動累積這份資產，讓人才願意留下，也讓企業在面對變局時，有共同前進的力量。

經營者可以從日常檢視：我們的做法，是否讓人才更願意主動承擔，也更有能力創造價值？