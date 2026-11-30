資深媒體人朋友退休創辦了出版社，而且只出版電子書。我好奇他心裡的想像是什麼？他在媒體工作30多年，應該很了解出版市場，紙本書不好賣，電子書賣得更不好。

但是在和他合作出版了電子書之後，我有點明白，他為什麼在全球出版業的寒冬走進這市場。

這是一個正在翻轉的市場。根據美國唯一的國際標準書號（ISBN）核發機構Bowker統計，2025年美國登記ISBN新書突破400萬種，其中個人自助出版約350萬種，一年成長近四成，是傳統出版的五倍多；更有報告估計，自助出版作者已拿下美國電子書過半的銷售冊數。

日本電子書市場2025年度達6,846億日圓，再創新高；中國大陸數位閱讀用戶達6.89億人。台灣電子書已占ISBN申請量的四成，博客來電子書業績首度超過實體書的一成，2024年公共圖書館電子書借閱近2,000萬冊，一年成長將近一倍。

美麗的不只是數字，還有新商業模式。訂閱吃到飽，讀者看愈多，作者分潤愈多；網路小說靠章節付費，養出龐大產業；美國奇幻小說作家山德森（Brandon Sanderson）繞過出版社，在募資平台募到逾4,000萬美元；更多作者把第一本書當名片免費送，再靠續集、課程和會員賺錢。電子書已成為一門生意的入口。

最迷人的是，電子書成了成本最低的市場測試。威爾（Andy Weir）的《火星任務》先在部落格連載，放上Kindle只賣0.99美元，爆紅後被大出版社買下紙本版權，再拍成電影。豪伊（Hugh Howey）的《羊毛記》系列，紙本授權給出版社，電子版權留在自己手上，後來成了影集。日本的《我想吃掉你的胰臟》從投稿網站走進書店與電影院；網路初始年代，台灣的痞子蔡、九把刀等作家也是從BBS走到紙本暢銷。先數位、再紙本、再影視，這條路已經被走通了。

但是，出書門檻消失了，被看見的門檻卻更高。美國每天為樂趣而閱讀的人，20年間從28%掉到16%；調查顯示，逾四成自助出版作者每月收入不到100美元。書海愈來愈大，讀者卻愈來愈少，AI更讓量產變得容易，南韓就有出版社用AI做出近萬本電子書。守門人沒有消失，只是從總編輯換成了演算法。

一人出版社老闆，必須同時是作者、總編、美編、發行人和行銷。從選題定位、連載試水溫、編輯校對、打磨書名封面文案，到製作EPUB、申請ISBN、選通路上架、定價、行銷，最後看數據決定要不要出續集、有聲書或紙本，每一步都得自己扛。

出版電子書成功關鍵，可歸納為六力：獨特觀點的內容力、找準讀者的定位力、讓人記得的品牌力、直接擁有讀者的社群力、一本接一本的系列力，以及跑馬拉松的持續力。最關鍵的是社群力。好內容是入場券，好讀者關係才是長期飯票。

我想，這位資深媒體人朋友想做的也許不只是一家出版社，而是一座讓作者自己耕種的農場。