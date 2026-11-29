忠泰建設攜手義大利藝術家Lucas Zanotto以美學與人文實力觸動科技高度密集的大新竹地區，在新竹縣竹東鎮的「忠泰．築明」策展空間帶來首場個展，趣味生動的展覽內容，不僅將國際美學帶進新竹，也療癒近期動盪的科技圈以及選民心情。

創造力、判斷力與說故事的能力，被視為不被AI取代的能力，點出人文涵養在科技世代的重要性。Lucas Zanotto曾與Google、Amazon、Apple、Hermès、Lexus等國際頂尖品牌合作，並曾獲得全球創意產業最高榮譽的「坎城金獅獎」；以及表揚創新、藝術與技術成就的「蘋果設計大獎」。善於融合極簡設計語言、俏皮色彩與耐人尋味的造型動態，最具標志性的「大眼睛」角色更名噪一時。

這次《LOOK AT ME！ - Lucas Zanotto 藝術展新竹站》，是繼台北、香港與上海巡迴展後的全新創作系列，包括《Everything will be OK》、《Lean on Me》與《Side by Side》等作品涵蓋版畫、雕塑以及沈浸式數位創作作品，與耳目一新的互動體驗，不論大小朋友，紛紛被萌樣大眼可愛爆擊，暫時拋下現實紛擾。展期為12月1日至2027年3月31日，每日11:00~18:00，逢周一休館。

忠泰集團以「A Better Tomorrow」為企業願景，開發作品皆思考到人與空間環境的關係美學，此次跨足新竹的首案「忠泰．築明」，即是台泥、中藝重劃區的藝術文化起點，未來將與地方深度、長期、全面向對話。如策展中心的建築物與景觀設計，將室外公園綠意極大化延伸入內，戶外裝置藝術與停車空間巧妙結合，而幾何斜角的建築體與平面分布，也呼應「忠泰．築明」在光照面的精細考量。

除了將國際藝術帶進竹東，未來「忠泰．築明」住戶還可與博物館收藏的藝術家具共居。公設空間預計擺放丹麥設計大師Verner Panton設計的愛心甜筒椅，以愛心輪廓搭配錐形椅腳，被視為普普風格家具的先驅之作；另一件是日裔美籍雕塑家與設計師野口勇設計的咖啡桌，以流暢曲線的桌面搭配雕塑感桌腳。兩件作品在藝術與設計史上具有重要意義，並獲紐約現代藝術博物館、Vitra設計博物館、倫敦維多利亞與亞伯特博物館等機構典藏。業者表示，當經典藝術傢俱走入生活，人們或賞或坐的片刻，期盼能激起「生活可以更好」的創作想像。

在地人士指出，這座策展中心位於竹東市政路與如意街口，鄰近東正公園與竹東台泥親子公園，原本就是居民運動、休憩的熱門去處。如今再加上藝術展覽，為這裡增添文化與教育的意涵，吸引人潮駐足，也讓這個街角逐漸成為竹東的生活中心。