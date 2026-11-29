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醫療科技展12月3日登場 六主軸推動拓展全球市場
第十屆台灣醫療科技展將於12月3日一連四天登場，今年展會將聚焦疾病整合治療、國際創投、醫藥供應鏈韌性、醫療品質、國際商機及人才培育六大主軸，推動台灣醫療科技拓展全球市場，預計將集結650家機構、2,100個展位，迎接27國、65個海外代表團來台共襄盛舉。
主辦單位生策會表示，醫療科技展今年以「由醫療科技展示邁向疾病解決方案」為年度主題，並以「How Taiwan Treats─台灣頂尖醫療解決方案」為核心，將以六大主題舉辦國際論壇與商機交流活動。
首先，SNQ主題館展出七大疾病照護方案；第二，創新論壇媒合新創與國際資本；第三，醫藥韌性研討會推動供應鏈合作；第四，亞太醫療品質年會解析醫院評比；第五，27國代表團來台，將舉辦七場商機交流會；第六，開設12間臨床技能教室供學生預約。
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