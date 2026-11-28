全國九合一選舉及公投28日登場，新北市長候選人－國民黨李四川、民進黨蘇巧慧皆完成投票。李四川表示，有出門的時候，太太給他抱一抱、加油，他精神相當好，心情也很好。蘇巧慧說，看到大家很有秩序、笑容滿面，又很安靜行使公民權利，覺得台灣民主社會真的很成熟。

外界關切，早上來投票時，是否隨身攜帶幸運小物，李四川坦言，他沒有帶什麼幸運小物，只有出門的時候，太太給他抱一抱、加油，給他愛心。他昨天睡得很好，雖然到凌晨一點才睡，但是一躺下去30秒就睡著，精神還是相當好，心情也很好。

至於投完票要做什麼，李四川表示，他可能再去補個眠，或是買個東西，跟團隊在競辦，好好來看今天選舉的結果。

蘇巧慧受訪提到，她非常感謝、非常高興，今天有一個這麼好的天氣，所以跟往年一樣，一大早就來到票戶籍所在地，投下自己的一票。她認為，其實很感動，她排了一會兒才輪到，時間才早上8點，竟然有這麼多的好朋友，都已經起了個大早一起來。

蘇巧慧表示，看到大家都很有秩序、笑容滿面，但是又都很安靜的行使自己的公民權利，讓她覺得台灣的民主社會真的很成熟了，很珍惜這樣的狀況。今天天氣這麼好，鼓勵大家可以趕快來投票。投完票以後，就一起開開心心的等待最後的結果，迎接未來的新生活。

被問及幸運小物，蘇巧慧說，她的幸運小物就是她最堅強的好朋友們，大家都會一起來努力。她覺得這次真的是大家一起努力，很開心，不管是跟團隊還是跟市民朋友一起，「我覺得台灣就是一起的」，所以大家就出門投票，結果怎麼樣都開心。