房市鬆綁難救買氣，投資客退場、自住客觀望，新建案待售量仍堆積如山。根據五九一新建案最新統計，全台待售量前十大重劃區，預售與新成屋待售總量高達兩萬兩千戶，累計在線銷售建案逼近兩百個；其中，桃園包下近半數席次，成為最大苦主。過去備受市場追捧的指標重劃區，如今正面臨去化卡關與賣壓修正考驗。

觀察統計數據，桃園客運園區待售量居全台之冠，目前在線建案達廿四個、待售量高達二九一一戶。該區先前憑三字頭房價成功吸引買氣，然而隨著信用管制上路，加上區域生活機能尚未成熟，在舊案去化受阻、新案持續進場的雙重夾擊下，面臨沉重賣壓。

緊追在後的是高雄大學特區，待售量達二八九五戶、在線建案廿五個，該區近年因台積電設廠題材成為市場焦點，建商推案量呈爆發式成長，但隨投資客退場、自住客追價意願轉趨保守，已成為南台灣賣壓重鎮。

五九一新建案分析，過去高度仰賴投資買盤、大舉推案的區域，如今正迎來市場考驗。不過，待售量高並不等同賣壓沉重，部分區域是因大型指標案進場，短時間內拉抬整體供給。房市進入盤整期，建議購屋族避免盲目追價，優先挑選生活機能成熟、交通建設到位及具實質地段支撐的區域。

只不過，股市震盪恐讓低迷房市雪上加霜。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，股市資金未必會因行情反轉而流入房市，若股市大漲，資金仍將優先追逐股票，若股市大跌，則恐因資金套牢而削弱購屋能力。房市要迎來轉機，仍須仰賴股市回歸穩定、房貸條件放寬兩大關鍵。