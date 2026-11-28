最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數在歐洲線反彈帶動下，終止連三跌。SCFI運價指數昨（27）日出爐，指數上漲65.76點至3,569.54點，周漲幅1.9%。其中，歐洲線運價強彈8.1%，地中海線更大漲15.9%，成為本周運價上漲主要動能。根據最新一期SCFI報價，歐洲線出現強勁反彈，遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達4,261美元，較前一期上漲583美元，周漲幅15.9%；遠東到歐洲運價每TEU達2,435美元，較前一期上揚182美元，周漲幅8.1%。長榮海運、陽明海運歐洲線營收比重較高，可望優先受惠運價回升，挹注12月營收表現。

相較之下，北美線本周表現仍偏弱，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）為6,357美元，較前一期下跌354美元，周跌幅5.3%；遠東到美東運價每FEU為8,262美元，較前一期下跌514美元，周跌幅5.9%。

國內物流業者表示，洛杉磯及長灘港罷工風險暫時解除，北美線運價近期略有回落，目前部分航班仍出現合約配比及優惠價格。後續須觀察航商航班調度情況，預估12月中旬起，隨著華人農曆年前出貨需求逐步釋出，北美線運價有望開始反彈，惟美中貿易政策變化仍是影響市場的重要變數。