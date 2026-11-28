聽新聞
0:00 / 0:00
房市盼轉機 先觀察股市
股市震盪恐讓低迷房市雪上加霜。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，股市資金未必會因行情反轉而流入房市，若股市大漲，資金仍將優先追逐股票，若股市大跌，則恐因資金套牢而削弱購屋能力。房市要迎來轉機，仍須仰賴股市回歸穩定、房貸條件放寬兩大關鍵。
陳炳辰分析，今年AI熱潮帶動台股表現亮眼，但房市並未同步受惠，反映在信用管制及房貸資金受限的環境下，股市財富效應難以充分傳導至房地產市場。即便央行逐步鬆綁信用管制，若銀行端貸款條件仍未明顯改善，資金流入房市的動能依舊有限。
尤其當前房市交易量低迷，投資買盤退場，自住客對房價及貸款條件更為敏感，若股市持續劇烈震盪，恐進一步加深買方觀望心態，對於推案量大、待售量高的重劃區而言，去化壓力也難以在短期內獲得緩解。
陳炳辰指出，若歷經AI題材震盪後，股市能回歸溫和穩定，不再暴漲暴跌，同時伴隨央行態度放軟、房貸條件轉趨寬鬆，才有機會吸引追求穩健的資金重新轉向房地產。反之，若AI題材再度引爆股市大漲，資金仍會優先青睞股市；若股市走弱，導致大量資金套牢，房市更將面臨缺乏活水的困境。
換言之，金融環境能否實質改善，才是房市能否擺脫去化困境、帶動交易量回升的重要觀察指標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。