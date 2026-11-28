房市鬆綁難救買氣，投資客退場、自住客觀望，新建案待售量仍堆積如山。根據591新建案最新統計，全台待售量前十大重劃區，預售與新成屋待售總量高達2.2萬戶，累計在線銷售建案逼近200個；其中，桃園包下近半數席次，成為最大苦主。過去備受市場追捧的指標重劃區，如今正面臨去化卡關與賣壓修正考驗。

觀察統計數據，桃園客運園區待售量居全台之冠，目前在線建案達24個、待售量高達2,911戶。該區先前憑藉3字頭親民房價成功吸引買氣，然而隨著信用管制上路，加上區域生活機能尚未成熟，在舊案去化受阻、新案持續進場的雙重夾擊下，面臨沉重賣壓。

緊追在後的是高雄大學特區，待售量達2,895戶、在線建案25個，該區近年因台積電設廠題材成為市場焦點，建商推案量呈爆發式成長，但隨投資客退場、自住客追價意願轉趨保守，已成為南台灣賣壓重鎮。

新北市此次共有三大重劃區上榜，其中，淡海新市鎮與林口新市鎮分別以2,838戶、2,738戶位居第三、第四名。

淡海新市鎮雖具房價優勢，但區內千戶大型造鎮案陸續挹注，待售量始終居高不下。

林口新市鎮向來是建商推案重鎮，目前在線建案高達31個，然而隨著區域房價站上6字頭，去化速度也逐步放緩。

桃園除客運園區外，A20興南重劃區、A7體育大學站重劃區待售量也雙雙突破2,000戶。前者近年推案密集，成交單價已上看5字頭，價格優勢逐漸消退；後者雖有交通與就業需求支撐，但今年大型建案相繼進場，進一步推升待售量。