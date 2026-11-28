東北亞輕裂廠掀起整併、關廠潮，加上各國貿易壁壘升高，兩大因素牽動全球石化供應鏈重組，為石化產品價格回升帶來契機。台塑（1301）、台聚、華夏等中游塑化廠積極因應市場變局，調整營運策略與產品布局，期待供需結構改善帶動價格回穩，推升明年業績。

調研機構指出，亞洲石化業者近期持續整併、關閉輕裂廠產能，以因應產能過剩的市況；其中，日本預計至2030年前削減逾25%乙烯年產能；韓國則規劃削減270萬至370萬噸乙烯年產能，約占全國產能20%至28%。

台塑先前表示，日本、韓國石化業出現系統性整併與減產，台灣業者面對此一變化，伺機與日、韓業者合作，填補供需缺口，將成為本土業者的利基。台塑也指出，中國大陸雖仍持續擴充產能，但2030年碳達峰目標期限逼近，未來勢必淘汰高耗能、落後產能，加上大陸石化產品過剩、外銷面臨各國貿易措施管制，均將迫使業者進行內部調整。

華夏指出，從中長期供需格局來看，東北亞乙烯供給收緊，有助於PVC等塑化中游產品報價獲得支撐。

其次，各國對中國大陸塑化產品祭出貿易壁壘，提升台廠競爭力。印度商工部10月26日發布PVC反補貼調查初判報告，針對中國大陸PVC課徵每噸83.72至143.82美元臨時反補貼稅。業者指出，雖然尚未正式實施，但已影響印度買家意願，可能轉向其他地區採購。

除印度外，歐盟、英國及巴西等地，也正針對大陸及美國進口PVC產品，進行反傾銷調查，業者認為，調查結果可能引發供需結構及行情改善，甚至帶動供應鏈重組及市場重新配置。