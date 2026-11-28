三井不動產集團持續擴大在台投資觸角，繼商場、飯店及住宅事業後，進一步跨足物流設施領域，確定將在桃園推動物流開發案，瞄準零售供應鏈最後一哩路商機。

隨著電商市場持續成長，加上半導體等產業帶動高規格物流需求，三井也看準台灣物流市場發展潛力，從商場經營延伸至產業基礎建設，拓展多元事業布局。

台灣三井不動產表示，近年台灣電子商務市場持續擴大，企業對物流配送效率及倉儲機能的要求也不斷提升，加上半導體相關產業活動蓬勃發展，帶動高機能物流設施需求成長。未來將運用三井不動產集團在日本及海外累積的物流開發經驗與專業知識，打造支援都市機能及產業活動的物流基礎建設。

事實上，物流已成為零售業者競爭的新戰場，業者除了拚門市數量及通路規模，更積極向後端供應鏈延伸。

統一集團投入超過500億元，規劃北中南四座大型物流園區，串聯零售、電商及配送網絡；全聯則投入超過300億元，建置常溫、冷鏈物流中心及生鮮處理設施，強化全台門市配送效率。