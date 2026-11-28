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三井LaLaport百億元插旗高雄鳳山 明年3月4日開幕、263家店舖進駐
三井不動產集團百貨版圖再擴張，積極布局南台灣市場。三井昨（27）日宣布，旗下第三座LaLaport將進駐高雄鳳山，預計明年3月4日開幕，投資金額約百億元，樓地板面積約6.2萬坪，規劃263家店舖進駐。
隨著LaLaport鳳山加入營運，三井在台商場據點將增至六處，業界預估，2027年全台整體業績有望突破400億元大關。
目前三井不動產在台商業事業已開幕營運的據點，包括林口、台中港、台南三座Outlet，以及南港、台中兩座LaLaport；第三座LaLaport鳳山也將於2027年3月開幕，進一步擴大南台灣商業版圖。
三井LaLaport鳳山為地下兩樓、地上七樓，樓地板面積約6.2萬坪，主要以「New Nexus of Kaohsiung」為開發概念，打造匯集時尚購物、饗食、藝文娛樂等一站滿足的區域型購物中心。
綜觀三井不動產在台的商場佈局，目前在台共有林口、台中港、台南三座Outlet，以及南港、台中兩座LaLaport，合計五個商業據點。
去年集團全台整體零售業績達380.7億元，年成長逾四成，其中林口Outlet業績達108億元，年增36.7%，成長幅度最為顯著。
業界預估，隨著LaLaport鳳山於2027年開幕挹注，三井不動產全台業績有望再攀高峰，突破400億元大關。
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