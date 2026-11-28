最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數在歐洲線反彈帶動下，終止連三跌。SCFI運價指數昨（27）日出爐，指數上漲65.76點至3,569.54點，周漲幅1.9%。其中，歐洲線運價強彈8.1%，地中海線更大漲15.9%，成為本周運價上漲主要動能。根據最新一期SCFI報價，歐洲線出現強勁反彈，遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達4,261美元，較前一期上漲583美元，周漲幅15.9%；遠東到歐洲運價每TEU達2,435美元，較前一期上揚182美元，周漲幅8.1%。長榮海運、陽明海運歐洲線營收比重較高，可望優先受惠運價回升，挹注12月營收表現。

2026-11-28 00:22