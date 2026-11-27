發會員通知！萬家福、樂家康網購系統遭攻擊 部分會員資料恐外洩
統一集團旗下萬家福、樂家康近日發出會員通知，表示系統委外廠商發現網購系統遭到攻擊，經初步調查，部分會員及訂單資料可能遭不當擷取，消費者訂單中的個人資料恐受到影響。不過，目前尚未發現信用卡卡號、銀行帳戶等金融資料遭外洩。
萬家福強調，公司已立即阻擋異常存取來源、強化系統存取權限控管，並加強系統安全防護，並提醒會員示警。
另外，萬家福官網也暫停使用中。業者指出，會員資料與點數須至APP查詢。
業者表示，事件發生後已立即阻擋異常存取來源，強化系統存取權限控管，並加強資訊安全防護措施，以降低資料遭進一步取得的風險。
針對此次事件，業者也提醒消費者提高警覺，留意個資遭利用進行詐騙的可能性。不肖人士可能掌握部分訂單資訊，進而假冒客服或物流人員，以「訂單異常」、「重複扣款」、「解除分期付款」或「退款作業」等理由，透過電話、簡訊、LINE或電子郵件聯繫消費者，誘導提供個人資料或進行金融操作。
業者呼籲，民眾若接獲可疑訊息，切勿依照對方指示操作，也不要點擊不明連結、下載可疑附件，或在陌生網頁輸入身分證字號、銀行帳戶、信用卡資料、帳號密碼及一次性驗證碼。如遇到要求操作ATM、網路銀行、轉帳或解除分期付款等情形，應立即提高警覺並停止操作。
萬家福、樂家康強調，公司不會透過電話、簡訊或通訊軟體要求消費者操作ATM、網路銀行、轉帳或解除分期付款。若有疑似詐騙情況，可撥打165反詐騙諮詢專線查證；如對本次事件或訂單有疑問，則可透過官方網站「聯絡我們」或官方客服管道詢問。
業者最後表示，對於此次事件造成消費者不安與困擾深感抱歉，未來將持續強化資訊安全及個人資料保護措施，並提醒消費者，相關通知不會要求提供個人資料、帳號密碼、驗證碼或進行付款操作，以保障會員權益及降低遭詐騙風險。
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