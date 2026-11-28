不銹鋼板材上游供應商燁聯（9957）、華新昨（27）日開出12月盤價，燁聯主力300系列熱冷軋產品調漲每公噸3,000元，為連續五個月開漲盤；而316L系列附加價及430系列產品調漲每公噸1,000元，可為營運加持。華新304系列每公噸調漲2,000元、316系列每公噸調漲5,000元，200及400系列則維持平盤。

華新表示，近期全球通膨疑慮升溫，市場對美國聯準會（Fed）升息預期增強，推升美元避險需求，致使新台幣匯率走貶，受匯率貶值與國際合金行情帶動，不銹鋼煉鋼原料進口成本持續攀升，尤以鉬鐵漲幅最為顯著，鋼廠整體生產成本不斷墊高。

燁聯表示，近期鎳生鐵及廢不銹鋼價格走高，加上新台幣兌美元匯率走貶，進口原料換算台幣後的採購成本進一步墊高；同時，印尼將持續管控鎳礦開採配額，若供應維持偏緊，鎳生鐵與廢不銹鋼價格仍將易漲難跌。

至於在需求方面，台灣截至9月的景氣燈號已連續10個月亮紅燈，顯示國內工業生產穩健、外銷動能強，帶動相關產業對不銹鋼的需求增溫。

在考量近期鎳生鐵、廢不銹鋼等主要生產原料價格皆為上漲走勢，同時因台幣貶值，進口成本增加等因素皆大幅推升鋼廠生產成本，燁聯決定12月各項產品售價全面調漲。

回顧燁聯主力300系列熱冷軋內銷月盤變化，5月大漲每公噸4,000元，6月續漲每公噸2,000元，7月平盤；8、9月則各漲每公噸1,500元，10、11月進一步各漲每公噸1,000元，12月漲價一舉拉高至3,000元。