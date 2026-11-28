從基層主管、處長、總經理一路歷練至董事長，徐翠梅的職涯幾乎與高雄銀行的多個發展階段重疊。相較於追求快速擴張，她更強調「做自己擅長的事」，並持續推動永續發展與在地金融服務，近年高雄銀（2836）在信託業務方面獲得多項獎項。

徐翠梅認為，獎項的價值不只是肯定，更重要的是「凝聚內部共識與文化認同」，同時也透過外部機構的檢驗，確認銀行的專業能力，進一步加深民眾對高銀服務的信任。

其中，信託業務是高銀近年展現差異化能力的重要領域。在高雄銀積極拓展財富管理業務，持續創新信託規劃，協助客戶解決資產管理及財富傳承等需求之下，2025年獲《今周刊》第19屆財富管理銀行暨證券評鑑「最佳信託創新獎」第一名。

同年也在《工商時報》Trust Award多元信託創新獎取得「一金二優」，涵蓋最佳有價證券信託創新獎、最佳信託商品整合創新獎及最佳不動產管理信託創新獎，主因跨業結合會計師專業，運用信託架構及信託監察人機制，完善股權管理與家族治理，兼顧資產保護及財富傳承，以落實家族企業永續經營。

去年高雄銀獲得金管會「信託業務發展策略藍圖」安養信託獎B組第二名，推出「安心託富信託專案」，結合不動產財產管理與金錢信託，讓客戶在宅安養之餘，也能進行資產管理及傳承規劃，並透過連續受益人機制，兼顧生前照顧與身後資產安排。

未來高雄銀除了持續推廣安養信託，也將結合醫療、安養機構及地政士、律師、會計師等專業資源，並整合股權信託、不動產管理等服務，為中小企業及高資產客戶提供更完整的財富傳承方案。

除了金融服務，徐翠梅也將永續及公益視為銀行長期經營的一環。高雄銀目前依循SBTi核准的減碳計畫推動低碳轉型，2026年規劃採購80萬度綠電，並以2050年達成淨零排放為目標；同時與高雄市政府緊密合作，發行可持續發展債券及綠色債券，將金融資源導向永續發展。

從支持企業發展、協助家族傳承，到守護民眾金融安全及推動綠色轉型，徐翠梅希望高雄銀在追求業務成長之餘，也持續扮演地方金融機構的角色，不只是追求獲利，同時也兼顧企業社會責任，走進校園與社區宣傳防詐、阻詐，提升民眾的防詐意識，成為高雄在地人，甚至是全國民眾值得信賴的金融機構。