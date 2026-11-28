高雄銀行（2836）今年前八月累計稅後純益達10.39億元，較去年同期成長逾25.1%，獲利持續成長，高雄銀行董事長徐翠梅認為，未來高雄銀行要走的是「深而精」的經營方式。以下為專訪內容：

問：從目前的獲利結構來看，主要成長動能為何？

答：今年主要的成長動能來自三大面向。首先是透過調整存放款結構，增加利差收入。一方面減降大額議價定期存款，降低資金成本；另一方面則調整放款結構，減降集中度及風險權數較高的放款，擇優客源，並視市場情況適度提高承作利率，以提升利息收入。

第二，是加強金融市場操作，包括股票基金、外匯交易以及債券投資等，各項投資收益同步成長。

第三，則是財富管理業務，高雄銀行今年1月正式開辦高資產財富管理業務，4月進駐亞洲資產管理中心高雄專區，並配合市場趨勢及客戶需求推出各項理財商品，帶動財富管理收入大幅成長。

問：您提出「資本、資產負債結構、營業費用」三大轉型，目前實際成效如何？接下來還有哪些重要工作？

答：三大轉型目前執行成效相當不錯。在資本轉型方面，高雄銀透過調整放款結構，減降高風險權數放款，並提升資本運用效率，資本適足率已有所提升。

資產負債結構轉型方面，今年淨利差（NIM）及利息淨收益均有顯著成長；營業費用轉型則是透過人力盤點及適當輪調，發揮人力效能，同時精實各項開支，使整體營業費用不增反降。

目前高雄銀持續吸收存款、增加存放款利差、降低風險性資產，同時推動不耗用資本的財富管理業務及強化金融市場操作。透過改善用人效率、優化資產負債結構，也蓄積未來擴大承作業務的能量。

問：高雄銀行已進駐亞洲資產管理中心高雄專區，並積極發展財管2.0。面對大型民營金控在財富管理市場的競爭，高雄銀的差異化優勢為何？未來希望在高資產市場扮演什麼角色？

答：高雄銀自今年1月22日起開辦財管2.0業務，4月28日進駐亞洲資產管理中心高雄專區。未來的高雄銀不能走「大而全」的路線，而是要走「深而精」的經營方式。

在差異化優勢方面，高雄銀雖然無法與大型民營金控相比，但有一個非常重要的優勢，就是40多年累積下來的在地客戶關係，以及對高雄地方產業與企業家的理解，這些企業家的需求，現在已經不只是企業融資，而是逐漸延伸到個人財富管理、家族傳承、信託及資產配置。

財管客戶數及資產管理規模（AUM）當然重要，但高雄銀更看重的是客戶黏著度及關係經營的深度。

高銀不會只著眼於多賣幾檔基金或增加多少AUM，而是希望建立「守富有道、增富有方、傳富有序」的財管「三富哲學」，逐步提升財富管理品牌形象及知名度，讓客戶想到資產配置、家族傳承及企業接班，就能想到高雄銀行。

高雄在市府團隊帶領下，正逐步形成重要的產業與財富聚落，從半導體、AI、能源、航運、鋼鐵、石化到大量中小企業的升級轉型，帶動區域發展及財富累積。因此，高雄銀除了實踐「留財引資」政策，更要透過專業金融服務，讓這些累積的資產進一步支持企業成長及下一代接班，這也是高雄銀參與亞洲資產管理中心高雄專區的重要意義。

問：高銀全台共有40處經營據點，多數位於高雄，近一年有包括旗津分行升格、大直分行更名並遷移至內湖等調整，未來全台分行通路定位及跨區獲利動能有何規劃？

答：高雄銀非常重視在地企業與產業聚落的發展、工商業活動情形及落實普惠金融，並且計畫全體分行將於2027年達到100% 雙語化。整個通路藍圖可以用「普惠在地、精準布局、雙語服務」來形容。

問：高雄銀新版行動銀行App已於今年中建置完成，並持續深化多元行動支付場景。在資本相對有限的情況下，高銀如何挑選數位金融升級項目？AI及防詐阻詐又有哪些目標？

答：在資源相對有限的情況下，高雄銀的策略是「精準投資、公私聯防」，同時善用外部資源及跨機構合作。

目前的相關作為與目標是聚焦「輕資本」數位轉型，發揮最大投資效益與強化「防詐阻詐」機制，提升金融交易安全。

AI應用將優先用於減少重複性作業、提升流程效率及降低人工錯誤方面，將關注同業導入成效，以評估適合高雄銀的應用場景。