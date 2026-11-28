高雄銀行（2836）從1982年以「高雄市銀行」之名成立、肩負地方金融服務任務，到1990年代完成上市、民營化及升格全國性銀行，再到近年加速布局財富管理、高資產客群，一路面對金融環境變動調整經營策略，也逐步確立以在地深耕及差異化競爭為核心的發展方向。

成立逾40年的高雄銀行，其發展歷程可以看出台灣金融市場自由化，以及銀行業競爭環境變化情形。

回顧高雄銀行成立初期，1982年1月13日「高雄市銀行」正式成立，高雄市政府出資比重達99.994%，當時主要任務是服務地方金融需求。隨著台灣金融市場逐步走向自由化，銀行業競爭加劇，高雄銀行也迎來成立後的重要轉折。

1994年1月1日，高雄市銀行更名為「高雄銀行股份有限公司」，並於1998年5月18日正式掛牌上市；隔年9月27日完成民營化，從原本具有高度公營色彩的地方銀行，轉型民營銀行的型態經營。2001年5月31日，高雄銀行進一步升格為全國性銀行，業務發展範圍由高雄逐步擴大至北部及中部地區。

對於高雄銀行而言，上市、民營化及升格全國性銀行，代表的是經營模式的重要轉折。高雄銀行董事長徐翠梅表示，高雄銀每一個發展階段都有不同的環境背景，也伴隨不同的困難與機會，回頭來看，高雄銀始終是「因時制宜、與時俱進」，因應市場變化調整策略。

升級民營化 建立市場地位

徐翠梅認為，其中，民營化後面對的最大課題之一，是在金融自由化及後續金控時代的雙重挑戰。相較於具有金控資源及規模優勢的銀行，高雄銀行並沒有金控資源可供支援，因此選擇採取「差異化競爭」戰略，在升格為全國性銀行時，持續深耕在地中小企業，建立自身市場定位。

徐翠梅認為，因為高雄銀沒有放棄原有的地方根基，仍持續深耕自身熟悉的中小企業市場，這項策略讓高雄銀突破大者恆大的市場夾擊，累積深厚的地方根基，更是奠定獲利的長遠基石。

然而，銀行經營不可能只面對成長機會，也必須經歷金融市場劇烈波動。2008年全球金融海嘯成為高雄銀行經營思維的重要轉捩點。金融市場風險快速升高，也讓本國銀行重新檢視投資及授信策略，徐翠梅提到，高雄銀行此後全面確立「風險控管與資產品質優先」的決策思維。

徐翠梅舉例，在投資業務方面，銀行將重心轉向公債、優質公司債等穩健的固定收益標的，降低高風險衍生性金融商品操作；放款業務則更加重視資產品質，控管集中度管理，注重案件品質及還款來源可靠性。

在確立穩健經營的同時，高雄銀行也持續尋找新的成長動能。早在2005年11月，高雄銀行即獲准開辦財富管理業務，隨著客戶需求從傳統存放款逐漸延伸至財富增值及傳承規劃，財富管理業務的重要性也逐步提高，並成為高雄銀行主要獲利來源之一。

邁入新階段 進駐亞資中心

面對高資產客群對財富管理服務的需求增加，也促使高雄銀行進一步加深對財富管理業務的布局。2024年3月5日，高雄銀行完成新台幣50億元增資，強化資本基礎，2026年1月22日開辦「高資產財富管理業務」，同年4月28日進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，代表高雄銀行的財富管理布局進入新的階段。

徐翠梅表示，高雄銀行期望透過高資產業務，進一步整合保險、信託及授信等金融服務，並拓展保費保單融資、自行質借等專區業務，提供高資產客戶更多元且具彈性的資產運用規劃，帶動財富管理業務持續成長。

高雄銀行的轉型是在不同市場環境下逐步調整，目前高雄市政府仍持有高雄銀約四成股權，針對政策使命與民營化效率之間如何取得平衡，徐翠梅認為，政策使命與獲利並非零和遊戲，兩者可以相輔相成。高雄銀一方面透過差異化競爭，持續深耕在地、落實普惠金融，專攻自身擅長的領域；另一方面則積極發展不耗用資本的財富管理業務，加強金融市場操作，以突破資產規模及承作能量的限制。

下一階段轉型除了業務策略，人才更是成長關鍵。徐翠梅從基層主管、處長、總經理一路歷練至董事長，經歷高雄銀行不同階段的發展。她認為，人才淬鍊將是高雄銀未來擴大成長、甚至是逆境前行時的重要關鍵。

徐翠梅指出，若能培養行員及經理人具備敏銳的觀察力，以及整合與解決問題的能力，未來無論高雄銀處於順風或逆風環境，員工都能發揮韌性。

面對金融業競爭加劇，高雄銀行未來仍將在既有在地基礎上，透過財富管理等業務尋找新的成長空間，同時以風險控管、人才培育及穩健經營作為長期發展基礎持續前行。