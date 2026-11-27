全球縫紉機製造大廠伸興工業（1558）因應今年度全體董事改選，27日正式公告新任董事（含獨立董事）候選人名單，經與程泰（1583）集團理性協商，雙方已就本次股東臨時會董事提名安排達成共識，程泰僅提名一名一般董事候選人，伸興董事席次之爭也告落幕。

雙方同意以公司長期發展及全體股東權益為共同目標，透過良性溝通與合作，為公司未來經營與公司治理建立穩健基礎。

依雙方達成的共識，本次董事提名安排為：伸興提名三名一般董事候選人：林志誠、蔡崇廷、廖樹城。伸興提名三名獨立董事候選人：黃惠玉、許永聲、施芸婷。程泰提名一名一般董事候選人：弘華投資代表人王丞軒。

雙方將依相關法令及公司章程規定，辦理後續董事選舉及相關程序。

程泰集團於今年8月下旬公告取得伸興約5.1% 股權，至10月下旬持股進一步升至約7.23%。會長楊德華稍早表示，此舉屬財務投資，未來不排除續抱或獲利了結，並保留參與董事改選的彈性。

伸興董事會決議於12月24日召開股東臨時會，提前全面改選董事，並討論對同業長瑜企業的私募案。此次董事席次由6席董事、3席獨董，調整為4席董事、3席獨董。

伸興與程泰過去皆為宇隆（2233）重要股東，雙方曾在董事改選角力。截至2026年6月底公開資訊，伸興持股約26.06%為最大股東，程泰機械持股約7.16%。

伸興表示，公司始終秉持誠信經營、穩健發展及股東權益優先的理念，持續致力於提升經營績效、強化公司治理及創造長期企業價值。此次雙方透過理性溝通與協商取得共識，展現各方對公司長期發展的重視，也有助於凝聚股東力量，為公司未來經營與治理奠定穩健基礎。

伸興表示，程泰集團為台灣工具機龍頭品牌，具備行銷全球的亮眼實績，而伸興集團亦是全球縫紉機的領導廠商。程泰集團加入伸興董事會後，未來無論是在公司治理、精實生產、行銷策略方面雙方都可深化合作，交流互惠，在經營績效方面共創雙贏。

伸興表示，公司長期深化ESG與維護股東權益，且與所有支持伸興的重要股東保持暢通溝通，這也是伸興在公司治理評鑑晉升「6%至20%」前段班行列的關鍵原因。

本次董事候選人名單，是基於公司未來全球布局與智慧自動化轉型的戰略需求，在既有的強大製造與研發基礎上，廣納各方專業意見所提出的最佳陣容，以全體股東最大利益為依歸。

而在獨立董事專業上，伸興仍提名具備財務會計、法律合規及產業管理等多元專業背景，落實公司治理，且完全符合主管機關對上市櫃公司董事會多元化與獨立性的高標準要求。

未來新任董事會成立後，將能以更客觀、前瞻的視角審視公司重大資本支出、全球產能布局及永續經營（ESG）策略，進一步提升公司治理透明度。

伸興指出，面對全球供應鏈重組與智慧製造浪潮，企業需要無可取代的全球交付能力與核心技術，以及更具備戰略高度與跨界資源的治理團隊。

本次董事候選人名單的提出，展現伸興以行業領導者之姿，積極整合內外部優勢資源、持續擴大競爭護城河的決心。伸興未來將繼續深化核心技術研發，並提升全球營運效率，以亮眼的營運實績，回饋所有股東與合作夥伴。