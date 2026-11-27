健身器材大廠岱宇國際（1598）前董事長林英俊，因涉及2018年至2019年間操縱股價案，台北地方法院27日一審宣判，依違反《證券交易法》，判處有期徒刑1年10月、緩刑5年，支付公庫80萬元，全案仍可上訴。

岱宇隨後發布重訊澄清，表示林英俊已於民國112年11月10日辭任公司董事長，目前並未擔任董事或經理人職務，僅為股東。且本案為前董事長個人涉及的司法案件，岱宇並非被告，目前公司財務及業務營運正常，未受重大影響。

另針對媒體報導本案涉及股票交易獲利7,415萬餘元一事，岱宇也提出澄清，表示該金額為檢方起訴時所主張的獲利金額，並非法院認定林英俊個人實際取得的犯罪所得。經向律師了解，法院認定林英俊個人犯罪所得為27萬9,635元，且已全數繳回。

檢調查出，林英俊自2018年至2019年為拉抬自家股票，透過投資人關係經理鍾沛宏，找上股市操盤手蘇信華協助，炒作自家公司股票，疑似獲利7,415萬餘元。

台北地院依違反《證券交易法》判林英俊有期徒刑1年10月，緩刑5年，支付公庫80萬元；鍾沛宏判1年8月徒刑，緩刑5年，支付公庫30萬元；蘇信華1年9月徒刑，緩刑5年，支付公庫50萬元，全案仍可上訴。

據了解，林英俊、鍾沛宏、蘇信華三人獲得緩刑的關鍵原因，是因為法院所認定的不法所得，並沒有檢方所指控的7,415萬元那麼高，而是只有近56萬元，且目前都已全數繳回。