劍湖山世界（5701）27日舉行法說，總經理曾慶欑表示，面對國旅市場結構轉型與國人出境旅遊熱潮雙重挑戰，劍湖山將整合旗下主題樂園、渡假飯店與在地咖啡美食文化，打造全齡共享的「微渡假」勝地，並搶攻中南部大型企業包園市場。

劍湖山第3季受惠於暑假旅遊旺季及水樂園開放帶動，單季營運較上半年明顯回溫，合併營收1.38億元，季增38%、年增5.3%，稅後淨損1,893萬元，虧損大幅收斂，但單季仍處於小幅虧損狀態，每股稅後虧損0.13元。

劍湖山前三季稅後淨損0.88億元，每股稅後虧損0.62元；累計前十月合併營收4.12億元、年減7.1%。第4季淡季仍面臨國旅競爭壓力，後續營運重心將放在年末跨年煙火檔期及企業尾牙春酒商機。

交通部觀光署公布2025年旅遊調查顯示，「美食活動」（21.8%）與「逛街購物」（13.9%）為國人旅遊成長最顯著的項目；同時，雲林縣2025年觀光人次突破3,219萬人次，創下縣史新高。

曾慶欑指出，劍湖山精準掌握市場脈動，透過三大策略驅動成長。首先為「樂齡悠活」鎖定壯齡與銀髮商機：看準50歲以上壯齡族的消費力與平日出遊彈性，園區全新打造歐風美拍聖地「凡爾賽廣場」與「KU Coffee美學館」。

同時結合經典懷舊「耐斯歌廳秀」與雲林古坑咖啡文化、華山步道慢活體驗，成功開拓高忠誠度樂齡客群，穩定支撐非假日住房與入園表現。

其次為「歡樂冒險」深化IP跨世代魅力：樂園事業部持續引進國際知名IP，攜手《名偵探柯南》打造主題場域、摩天輪高空解謎《天空琥珀》，並將IP能量延伸至劍湖山渡假大飯店，推出柯南聯名主題房與限定下午茶。

透過「白天樂園解謎、夜晚飯店入住」的一站式沉浸體驗，有效延長旅客停留天數並帶動二次消費。

第三為搶攻中南部「企業活動與車聚首選基地」：發揮占地約60公頃主題樂園與五星級飯店場域優勢，推出「包園式沉浸體驗、樂園暢玩、飯店專屬晚宴」整合服務，解決大型企業家庭日與品牌車聚的食宿動線痛點，成功切入高客單價的B2B市場。

曾慶欑表示，未來將持續透過跨部門資源整合與多元通路行銷，落實「多元體驗擴客源、多樣消費創營收」的營運方針，為旅客打造兼具安心、永續與歡樂的全齡渡假體驗。