響應台灣政府資安教育向下扎根、強化國家數位韌性的政策願景，美商Coupang酷澎今年首度加入由數位發展部資通安全署與國家資通安全研究院共同主辦的「第21屆資安技能金盾獎」企業贊助夥伴計畫，以實際行動給予支持，為優秀參賽隊伍提供更多獎勵與肯定。

Coupang酷澎台灣暨日本資安長陳浩維曾參與第一屆至第四屆競賽，並獲得前三名的佳績。從資安競賽選手成為跨國企業資安長，他出席決賽暨頒獎典禮為台灣資安種子打氣，期盼透過企業資源的投入與實務經驗傳承，讓資安人才培育的精神持續傳承。

數位發展部資通安全署署長蔡福隆表示，AI技術不斷進步，也帶來新型態網路攻擊，國內外企業都面臨挑戰。AI與資安技術結合，將有望推動整體資安變成台灣另一座護國神山，希望優秀年輕朋友加入資安產業。而今年進入決賽的隊伍都非常值得肯定，台灣資安好手要放眼全球，互相切磋砥礪。

「資安技能金盾獎」今年邁入第21屆，透過資安競賽提供青年學子技術交流舞台，以培養具實務能力的資安人才。本屆有來自全台國高中職及大專院校的224隊學生報名，創歷屆新高，決賽暨頒獎典禮也表揚15組表現傑出的資安尖兵。競賽結合當前資安威脅趨勢，涵蓋逆向工程、網站安全、加解密演算法及數位鑑識等領域。除支持金盾獎競賽，Coupang酷澎亦連續兩年響應教育部「暑期新型態資安實務實習課程」（AIS3），由數位信任團隊資安專家擔任講師，分享企業第一線實戰經驗，協助青年學子接軌產業需求。

Coupang酷澎台灣暨日本資安長陳浩維表示，AI技術快速演進，讓資安攻防面臨新挑戰，台灣需要更多兼具實戰能力與國際視野的專業人才。他做為第一屆至第四屆金盾獎競賽的校友及Coupang酷澎的一員，非常榮幸來持續響應政府資安政策，透過參與金盾獎企業贊助夥伴計畫，期盼藉由企業資源的投入，支持台灣資安人才培育，建立安全、可信賴的數位環境，促進創新科技與數位服務蓬勃發展，並持續深化與資安署及產業夥伴的合作，共同提升台灣數位信任與資安防護韌性。