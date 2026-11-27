貨櫃輪運價指數在歐洲線反彈加持下終止連三跌。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於27日出爐，指數上漲65.76點至3,569.54點，周漲幅1.9%；其中，歐洲線運價大漲8.1%。

根據最新一期出爐運價，歐洲線上演強勁反彈，遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達4,261美元，較前一期上漲583美元，周漲幅15.9%；遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,435美元，較前一期上揚182美元，周漲幅8.1%。

北美線本周表現還是較為低迷，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達6,357美元，較前一期下跌354美元，周跌幅5.3%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達8,262美元，較前一期下跌514美元，周跌幅5.9%。

國內的物流業者表示，洛杉磯及長灘港罷工風險暫時解除，北美線運價近期略有回落，目前依合約還有一些航班配比特價的出現，後續仍須關注航商航班調度概況，推估12月中旬開始北美線的運價有望開始反彈，反應華人農曆年前出貨需求出籠，持續注意美中貿易政策變化對於市場的影響。