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鉬鐵漲幅顯著！華新12月盤價部分調漲 316系每公噸漲5,000元
不銹鋼原料成本持續攀升，鋼廠啟動漲價。華新（1605）27日開出12月不銹鋼盤元價格，其中304系列每公噸調漲2,000元、316系列每公噸調漲5,000元，200及400系列則維持平盤。
華新表示，近期全球通膨疑慮升溫，市場對美國聯準會（Fed）升息預期增強，推升美元避險需求，致使新台幣匯率走貶，受匯率貶值與國際合金行情帶動，不銹鋼煉鋼原料進口成本持續攀升，尤以鉬鐵漲幅最為顯著，鋼廠整體生產成本不斷墊高。
華新表示，考量原料成本及整體市場環境，決定調漲12月300系列不銹鋼盤元價格，適度反映生產成本，至於200及400系列則維持原有價格。
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