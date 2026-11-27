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興隆I區、福國、錦州社宅完成抽籤 今晚10時起可查結果
台北市興隆社會住宅I區、福國社會住宅及錦州社會住宅27日完成公開抽籤，抽籤結果今晚10時起開放查詢，申請人可上台北住都中心官網或安心樂租網查詢結果。台北住都中心提醒，接到補件通知的民眾，務必在期限內補齊資料，逾期將喪失配租資格。
台北住都中心表示，這次抽籤由律師、市府都發局及社會局代表、法務專員共同見證，於今天下午3時26分完成。中心接下來將依抽籤結果審查申請資格，審查合格者將依序接獲看屋、選屋通知，實際時程以通知為準。
北住都指出，申請時若未附齊文件，收到通知後須在指定期限內補件。逾期未完成補件，申請案將列為不合格，無法參加後續配租。
北住都表示，未來將配合市府政策及新建社宅完工進度，陸續推出招租。民眾可透過台北住都中心官網或安心樂租網查詢最新公告。
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