深耕金屬產業逾60年的台中大里鋼鐵廠「俊益鋼鐵」與國際大廠「瑞士鋼鐵集團」合作，今發表高強度特殊鋼材發表會，並攜手台灣航太龍頭「漢翔航空工業」導入智慧製造系統。俊益鋼鐵董事長李明學說，高強度特殊鋼為協助國內精密加工產業升級的黑科技，具免熱處理等優勢，可解決高強度鋼材熱處理過程變形的痛點。

俊益鋼鐵長期深耕精密機械、汽機車、工具機及醫療等產業，近年積極跨足航太及高階精密製造。李明學指出，今年獨家經銷瑞士鋼鐵集團旗下高強度快削鋼系列特殊鋼，該系列具備「免熱處理、均質性、易切削、高強度」四大優勢，解決變形的痛點，省去後續精加工等繁瑣工序，有助精密加工產業材料升級與加工效率，並兼顧製造成本。

瑞士鋼鐵集團台灣區總經理余澤遠分析，台灣是全球精密製造與高階工業供應鏈的重要市場，特殊鋼已成為推動製造技術升級的重要關鍵。台灣金屬加工業正面臨生產成本攀升、人力短缺與亞洲同業競爭等挑戰。

余澤遠指出，高強度快削鋼系列能有效降低不良率，極適合自動化設備連續生產，除了汽車與機械設備外，更可拓展至「機器人關鍵零組件」等新興領域，瑞士技術團隊也將協助台灣客戶設定最佳加工參數。

俊益鋼鐵也與漢翔航空工業因「A-Team」平台結緣，共同導入「AIxWARE智慧製造解決方案」。漢翔航空資訊處處長方一定指出，俊益具備AS9120航太品質管理系統認證，雙方在升級過程中成功克服異質設備的資料串接難題，大幅提升生產透明度與製程追溯能力。

方一定表示，下一步雙方將導入「智慧工廠 AI 小助手」，把現場異常紀錄與生產資訊轉化為直覺的決策支援，並強化資安防護。未來也將透過A-Team平台分享經驗，將AI與智慧製造能量擴散至更多台灣航太供應鏈夥伴。

俊益鋼鐵與瑞士鋼鐵集團合作，今發表高強度特殊鋼材，並攜手漢翔導入智慧製造系統。記者趙容萱／攝影