國內知名鋼材供應商俊益鋼鐵，攜手全球特殊鋼龍頭廠瑞士鋼鐵集團，27日在台中裕元花園酒店舉辦「ETG® • HSX®高性能鋼材發表會」，正式向台灣市場介紹最新材料技術與產品解決方案，展現瑞士鋼鐵集團在特殊鋼領域的技術實力，以及對台灣精密製造產業的長期承諾。

同時也是漢翔A-Team聯盟成員的俊益鋼鐵，也宣布與漢翔（2634）合作，雙方攜手導入AIxWARE智慧製造解決方案，推動生產資訊整合與智慧化升級。

深耕金屬產業超過60年的台中大里俊益鋼鐵，長期服務精密機械、汽機車、工具機及醫療等產業，累積豐富的材料應用與市場經驗。

隨著製造業對加工精度、產品性能及生產效率的要求日益提高，俊益鋼鐵也逐步拓展航太及高階精密製造市場，從傳統鋼材供應進一步延伸至材料選用、加工應用及製程整合，協助客戶因應不同零件與生產需求，提升製造效率與產品品質。

俊益鋼鐵董事長李明學表示，俊益2026年正式與國際鋼鐵大廠瑞士鋼鐵集團展開合作，成為其台灣獨家經銷夥伴，經銷ETG®及HSX®系列高強度特殊鋼，本次發表的ETG®、HSX®高性能鋼材，具備免熱處理、均質性、易切削、高強度特性等優勢。

透過材料性能的提升，可協助客戶改善加工效率、產品品質等，滿足現代精密製造對材料性能與穩定性的高度要求。同時協助客戶改善生產流程、提高加工效率，並兼顧零件性能與製造成本，為台灣精密製造業提供更多的材料選擇。

瑞士鋼鐵集團是全球特殊鋼領域的重要製造廠商，旗下有四大鋼廠，產品涵蓋工程鋼、不銹鋼及工模具鋼等三大核心領域，廣泛應用於汽車、機械工程、模具製造、能源、軍工、航太及醫療等產業。

集團憑藉深厚的冶金技術、完整的產品組合及全球業務與服務網絡，持續為全球客戶提供高品質、客製化的特殊鋼材料解決方案。

瑞士鋼鐵集團台灣區總經理余澤遠表示，集團攜手台灣經銷合作夥伴俊益鋼鐵舉辦「ETG® • HSX®高性能鋼材發表會」，正式向台灣市場介紹最新材料技術與產品解決方案，展現瑞士鋼鐵集團在特殊鋼領域的技術實力，以及對台灣精密製造產業的長期承諾。

余澤遠指出，台灣是全球精密製造與高階工業供應鏈的重要市場。隨著產業對材料性能、加工效率及產品可靠度的要求持續提升，特殊鋼已成為推動製造技術升級的重要關鍵。

台灣金屬加工產業正面臨挑戰與轉型的階段，生產成本不斷提高，人力資源短缺，來自亞洲其他國家的競爭越發激烈。

瑞士鋼鐵的高強度快削鋼系列，不但可以有效提升加工效率，降低總體生產成本，減少產品工序及不良率，也非常適合用於自動化設備連續式的生產。而有經驗豐富的技術團隊，則可以協助客戶導入新材料，並設定最高效的加工程序及參數。

余澤遠說，ETG®、HSX®高性能鋼材已被廣泛應用在汽車及機械設備等產業，更可進一步推廣到其他產業應用，如機器人產業的關鍵零組件等。她期待透過本次產品發表，讓更多台灣產業客戶深入了解瑞士鋼鐵集團的材料技術與產品優勢，並持續與在地合作夥伴共同開發更多市場機會。

在台灣市場布局方面，瑞士鋼鐵集團將持續透過在地合作夥伴，提供產品資訊、材料選用建議及技術服務，讓全球材料技術與台灣產業需求有效接軌。此次與俊益鋼鐵的合作，除了進一步推廣市場，更希望建立長期且穩定的產業合作關係，協助台灣客戶掌握高階特殊鋼材料的應用趨勢。

瑞士鋼鐵集團強調，未來將持續以創新材料技術、產品品質及全球資源整合為基礎，深化與台灣產業及合作夥伴的交流，共同開拓高附加價值特殊鋼應用市場，為台灣製造業的升級與永續發展創造更多可能。

漢翔為台灣航太產業龍頭，深耕軍民用航空，具備飛機製造、維修及航太零組件設計製造能力，並將航太品質、製程追溯與系統整合經驗延伸至智慧製造應用。

俊益鋼鐵與漢翔因A-Team平台結緣，彼此對品質管理與智慧製造有高度共識，雙方攜手導入AIxWARE智慧製造解決方案。

漢翔資訊處長方一定表示，俊益具備AS9120航太品質管理系統認證，對各作業環節的紀錄、品質與追溯均有高度要求。為讓品質管理與製程追溯建立在更完整、即時的數據基礎上，俊益持續推動生產資訊整合與智慧化升級。

在智慧化升級過程中，雙方克服異質設備與封閉式控制系統的資料取得挑戰，整合設備、生產、排程及品質管理流程，提升生產透明度、排程應變效率與製程追溯能力。

下一步可導入「智慧工廠AI小助手」，將分散的生產資訊、異常紀錄與現場經驗，轉化為更直覺的查詢與決策支援。同時，雙方持續深化資安部署，並透過A-Team分享導入經驗，讓智慧製造、AI與資安能力逐步延伸至更多航太供應鏈夥伴。

展望下一個60年，李明學說，俊益鋼鐵將持續深耕金屬材料領域，積極引進國際先進材料，並提升材料應用技術與專業服務能力，提供客戶更多元的材料選擇及加工解決方案，以先進材料驅動製程升級，積極拓展航太及高階精密製造市場，攜手客戶開創更具競爭力的產業新未來。

「ETG® • HSX®高性能鋼材發表會」正式向台灣市場介紹最新材料技術與產品解決方案。記者宋健生／攝影

瑞士鋼鐵台灣區總經理余澤遠(左起)、亞洲區業務總監Marc Studer、俊益鋼鐵董事長李明學、漢翔資訊處長方一定。記者宋健生／攝影