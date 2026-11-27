連接線廠良維今天舉行線上法說會，副總經理林文裕表示，今年前10月，良維的資料中心相關產品占營收比重已由去年的36%提升至43%，下一步將瞄準太空商機，與SpaceX有合作正在進行中，明年有機會看到初步成果。

林文裕今天表示，AI資料中心（AIDC）耗電量大，地面資料中心的發展受到水、電等資源限制，外太空成為未來發展選項之一，良維正積極投入，希望能提供符合客戶需求的產品。

面對近期AI市場出現雜音，林文裕觀察，大型CSP（雲端服務供應商）的資本支出沒有減少的跡象，客戶提供的需求預測也未下修，甚至還有部分客戶加速提貨。

至於美國期中選舉，民主黨大勝，市場擔心未來AI發展的監理恐趨嚴，林文裕坦言這已非公司所能評估的範圍，只能密切觀察。

良維今年前10月營收新台幣91.77億元，年增8.7%；前3季歸屬母公司淨利14.36億元，較去年同期成45.5%，每股純益8.48元，已逼近去年全年每股盈餘8.73元，全年很有機會賺進1個股本。

林文裕說明良維未來幾年成長引擎，包括輝達（NVIDIA）新世代平台帶動100安培電源線需求、產能擴充，以及800VDC高壓直流產品。另外公司與SpaceX合作中，未來有機會受惠太空經濟商機。