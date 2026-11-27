散裝航運業者正德海運展望明年，看好西非幾內亞鐵礦砂新礦區投產，可望挹注長程礦產運輸需求；但新船交付潮、中國經濟成長及煤炭需求仍存在不確定性，預期運價表現較今年更具波動性。

正德海運今天舉辦線上法人說明會，第3季合併營收新台幣5.72億元，歸屬於母公司業主稅後淨利1.41億元，每股盈餘（EPS）0.43元；前3季合併營收為17.49億元，歸屬於母公司業主稅後淨利5.53億元，每股盈餘1.67元，較去年同期分別成長約11.64%及7.74%。

正德海運指出，受惠獲利穩定及部分船舶處分挹注，財務結構持續改善；在船隊經營方面，截至10月底，集團船隊共計17艘。

正德海運表示，配合集團115年度船舶投資計畫，已完成11艘1萬7400載重噸多用途（MPP）（雜貨/貨櫃）散裝貨輪新造船合約簽訂及訂金支付，相關資金已納入新造船計畫預算，預計自2027年第2季起陸續交付營運，並透過與日本、加拿大、新加坡等國際租家建立長期合作關係，拓展多元化租約組合，降低對單一市場及單一租家依賴。

展望今年第4季，正德海運指出，全球散裝航運市場整體仍維持相對高檔，受惠全球鐵礦砂、鋁土礦及穀物等大宗物資運輸需求，以及巴西、西非至亞洲長程航線運輸需求，為散裝航運市場提供一定支撐。

正德海運進一步表示，各船型市場表現仍有所差異，海岬型船舶受惠於鐵礦砂長程運輸需求，運價相對強勢；巴拿馬型及中小型船舶則受到煤炭運輸需求變化、區域貿易結構及新船交付增加等因素影響，市場表現較具波動性。