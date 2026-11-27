金仁寶集團27日於新北市貢寮區舉辦「東北角海岸探索任務」，由仁寶（2324）、金寶（2312）與康舒（6282）共同辦理，共有140位員工參與，合力清出665公斤海廢。活動從貢寮在地合作夥伴「星空×藝素村」園區為起點，讓集團同仁透過海廢手作、海岸與漁港走讀及分組淨灘，認識在地海岸環境，並動手參與海廢清理。

在星空×藝素村的手作課程中，參與同仁彩繪回收的漁用浮標，搭配空氣鳳梨製成植栽小吊盆。課程從浮標原有的漁業用途談起，讓同仁透過親手改造，了解如何延長材料的使用時間，並把重複使用的觀念帶回工作與生活。

同仁跟隨在地導覽認識福隆海岸地形，並走訪桂安漁港，了解漁村生活與海岸環境的關係。透過實地淨灘體驗，讓同仁分組撿拾、分類及集中海廢，從現場常見的廢棄物思考日常消費與源頭減量的關聯。

金仁寶集團以東北角海岸為環境教育場域，攜手在地夥伴透過漁港走讀、漁用浮標再利用與淨灘，讓同仁認識海廢如何影響海岸環境，並親身參與清理。集團以此推動自然正向（Nature Positive）行動，鼓勵同仁將現場經驗帶回工作與生活，從減少使用一次性用品、延長物品使用年限等做法著手，減輕對自然環境的壓力。

金寶電子資深經理盛智彥指出：「這次活動讓同仁透過海廢手作認識資源再利用與循環經濟的價值；藉由海岸與漁港走讀了解在地文化，並透過淨灘行動認識海洋廢棄物問題及源頭減量的重要性。我們期盼同仁將這些體驗帶回工作與生活，持續落實資源循環與廢棄物減量，共同守護海洋環境。」

仁寶電腦張妍婷資深處長表示：「仁寶自2015年起持續投入海洋保育。此次走進東北角，從在地文化與海岸生態中體會人與環境的緊密連結。期盼將環境保育意識轉化為日常生活中的減廢減碳行動，讓永續成為生活的一部分。」

康舒科技永續長陳國隆強調：「朝自然正向邁進，需要讓同仁有機會親身理解環境議題，並參與解決問題。從再利用回收浮標到分組清理海岸，這次三家公司把環境教育與現場行動結合，也累積了未來共同推動永續活動的經驗。」

在東北角海岸，來自金仁寶集團的同仁一起彎腰撿拾海廢，也在手作課程中，為回收的漁用浮標找到新的用途。這些親手做過的事，正呼應《昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架》（GBF）目標7的「污染減量與塑膠污染防治」、目標16的「永續消費與廢棄物減量」，也與聯合國永續發展目標SDG 14「海洋生態」相呼應。金仁寶集團期盼透過跨公司協作，讓更多同仁從認識在地環境出發，在日常工作與生活中持續實踐減廢。