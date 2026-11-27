新光合纖今天舉行法人說明會，營運本部副總經理姚興表示，新出爐的美國301調查，台灣稅率為15%，與日本、韓國、歐盟相同，低於越南、印尼、馬來西亞等競爭國家，仍具有優勢，預估新纖第4季整體營運可維持與第3季相當的高檔。

新纖今年前10月營收新台幣371.73億元，年增12%；前3季歸屬母公司淨利31.39億元，較去年同期大幅成長1.02倍，每股純益1.96元。

新纖第3季營收115.11億元，季減4.4%，年增8.4%。新纖財務長林信昌說明，今年第2季美伊戰爭爆發，推升各項石化品價格大幅上漲，新纖為反映原料成本增加，產品售價跟著調升，營收推進；第3季中東情勢稍有和緩，但石化品價格仍處相對高檔，新纖第3季營收呈現月減年增。

展望第4季，姚興表示，目前西德州原油價格回到每桶80至85美元左右，比起先前超過100美元有回調，但新纖整體利差維持合理利潤，估計第4季整體營運維持與第3季相當的高檔水準。

法人關心新纖進攻AI半導體商機，子公司新碩先進與比利時Solvay合資生產高純度電子級雙氧水。林信昌表示，新碩第1條線去年已開始交貨，第2條線也如原先規劃，今年底會完工，不過接下來還要走客戶認證，預估明年第2季有機會看到收入貢獻。