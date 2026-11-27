桃園機場捷運線即將於2027年3月迎來通車滿十周年，永慶房產集團統計2016年前九月與今年同期實價登錄資訊，機場捷運各站點周邊住宅房價漲幅約34.5%至138.9%不等。

其中桃園青埔地區表現突出，A18高鐵桃園站十年漲幅達138.9%居冠，A19桃園體育園區站漲幅86.3%居次，位於新北市的A4新莊副都心站漲幅82.6%排名第三，顯示機場捷運沿線房市在交通建設及區域發展帶動下，具有一定程度的增值表現。

青埔重劃區是近年房市的熱點之一，也是近十年機場捷運沿線房價漲幅最大的區域。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，青埔生活圈隨著高鐵、機場捷運及公共建設逐步發展到位，加上大型商場、商辦進駐，住宅價格已與早期開發階段有所不同。A18捷運高鐵桃園站具有轉乘高鐵優勢，周邊住宅今年平均單價45萬元，較10年前增加約1.3倍。

A19捷運桃園體育園區站鄰近亞洲矽谷創新研發中心、美術館與棒球場，具有產業發展優勢與休閒娛樂機能，今年住宅平均單價41.5萬元，10年漲幅超過八成；A17捷運領航站周邊規劃為住宅區，鄰近橫山書法藝術公園，居住環境清幽，今年住宅平均單價37.1萬元，10年房價成長約58%。

機場捷運線連結桃園機場與台北車站的交通機能，也帶動台北都會地帶通勤需求，為捷運站周邊住宅提供支撐，其中A2三重站與A5泰山站今年住宅交易突破百戶，A4新莊副都心站也有87戶交易，都是新北市機場捷運沿線居住需求相對較高的站點。

陳金萍說明，A4捷運新莊副都心站在重劃區開發與捷運交通建設的優勢下，今年住宅平均單價已上漲至58.4萬元，漲幅逾八成；A2捷運三重站具備一站進北市以及與中和新蘆線交會的交通機能，今年住宅平均單價55.7萬元，漲幅56.2%，累計交易114戶；A5捷運泰山站今年住宅交易119戶，平均單價50.7萬元，漲幅逾六成。

機場捷運線位於桃園市與新北市交界A7體育大學站、A8長庚醫院站以及A9林口站，也是機場捷運的房市熱點。陳金萍指出，林口生活圈兼具重劃區開發、產業發展、醫療資源、商業機能及交通建設等發展條件。

其中，A9捷運林口站鄰近三井Outlet與AI智慧園區，捷運周邊住宅平均單價48.2萬元，漲幅69.4%；A8捷運長庚醫院站具有直達台北車站與桃園機場的優勢，鄰近長庚醫院與華亞科技園區，住宅平均單價42萬元，漲幅53.7%。

陳金萍補充，A7捷運體育大學站鄰近郵政園區、樂善科技園區，今年捷運站周邊住宅平均單價39.9萬元，而相對親民的房價也讓交易量達110戶，顯示機場捷運與周邊重劃區開發，吸引通勤族與首購小資族在捷運體育大學站周邊進場購屋。

位於桃園市中壢區的A22捷運老街溪站，則是機場捷運房市交易最熱絡的站點，今年交易量127戶。陳金萍指出，老街溪站位於中壢市區，商圈發展成熟，未來將延伸至中壢車站與台鐵地下化工程銜接，住宅平均單價29.4萬元，是在地通勤族購屋的熱門選項。

機捷通車即將屆滿十周年，沿線房價雖普遍上漲，但各區域仍存在價格基期、生活機能及住宅產品差異。陳金萍建議，對購屋者而言，交通便利性固然是重要考量，仍應回歸自住需求、財務負擔及個別區域條件，合理評估實際通勤時間、車站步行距離、生活機能與居住品質的綜合表現。