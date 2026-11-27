台塑企業（1301）表示，1111人力銀行第七屆「幸福企業」吸引3,422家企業參與，台塑企業今年度憑藉各項產品高質化與差異化、新事業轉型和新能源布局，以及持續累積的各項福利，與大規模薪資調整，讓員工有感升級，再度蟬聯幸福企業「金獎」，突顯台塑企業在員工的完善薪資福利、工作生活平衡、健康職場營造、人才職涯發展等各方面均獲得肯定。

台塑企業指出，創立70多年來，始終秉持創辦人「永續經營」與「止於至善」的經營精神，以「長期穩定地照顧員工」落實共創幸福企業的承諾。今年7月以整體調薪4.5%寫下連續17年調整紀錄（1976年至今50年間，僅1982年和2009年兩年度，分別因石油危機與金融風暴，未進行年度調薪）。

除此之外，為減輕同仁生活壓力、慰勉第一線日夜輪班奮鬥的奉獻和全員全力推動轉型的積極配合，台塑企業今年各項轉型初顯成果，隨即調整新進起薪，以及輪班、伙食、交通、地區等多項津貼，針對台北地區較高的生活成本，更特別提供住房補貼，為員工減輕各種持續上漲的生活成本。

獎金方面，台塑企業表示，2025年企業營運面臨地緣政治、中國大陸產能過剩外溢、原油價格波動與匯兌損失等多重外部逆風，即使面臨嚴峻挑戰，企業始終恪守「不裁員、不減薪、福利不縮水」的原則，今年初春節發放年終獎金三個月，中秋及端午亦發放半個月獎金和節慶獎金。

此外，台塑企業強調，持續執行生育補助、育兒補助、交通補助、子女獎學金、新（換）購電動機車、員工與眷屬至長庚醫院之就醫費用等補助。此外，亦有許多優於法令的福利，包含給予新進假、舒心假、志工榮譽假、全薪防疫休養假（勞基法所訂病假僅半薪）、14天家庭照顧給假（性別平等工作法僅有7天）、半年的半薪長期病假（勞基法僅有一個月）。

台塑企業亦重視員工成長，除運用AI技術豐富訓練課程，透過AI聊天機器人加速掌握各領域知識，另規劃多益英語到場測驗、完整專業職務訓練，協助取得職務相關證照與認證，並獎勵企業外進修取得學位，鼓勵同仁強化本職學能，豐富職涯發展，此外，同仁服務每滿5年，更致贈一枚重量隨年資遞增的24K紀念金幣，深富榮譽與紀念意義。

生活方面，設置輔導專人定期關懷並適時給予協助，若同仁不幸遭受意外，亦及時雪中送炭，給予其家庭優渥撫卹金。並持續在各據點建置健身房、圖書室、洽談特約幼兒園、定期提撥部門及旅遊基金、不定期舉辦各式各樣國內外旅遊、減重、戒煙、舒壓等活動，同時補助100個以上的社團，營造友善職場工作環境，兼顧家庭與個人生活平衡，增進身心健康。