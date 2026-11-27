亞洲準譯（7977）27日宣布，日本子公司APG Japan與PHC Holdings株式會社旗下株式會社LSI Medience Corporation已正式簽署合作備忘錄（MOU），將運用總體基因體次世代定序（mNGS）技術APGseq進行臨床研究，透過日本先進醫療制度推動納入日本公共醫療保險給付之合作與協力。

感染症臨床診斷面臨病原體種類多樣，以及傳統培養檢查耗時等挑戰。尤其對於重症或原因不明的感染症，迅速取得診斷與治療方針評估所需的病原體資訊至關重要。

亞洲準譯持續投入感染症mNGS技術的研發與臨床應用。其APGseq檢測技術專注於感染症分析，結合次世代定序與生物資訊分析，全面解析臨床檢體中來自病原體的核酸，協助辨識可能造成感染的病原體。此技術可為醫療人員提供全面的檢測資訊，並有望應用於感染症診斷及治療方針的評估。

LSI Medience擁有涵蓋日本全國的檢驗服務網絡與綜合檢驗實驗室，在微生物學、基因相關檢查及病理學等廣泛的專業臨床檢驗領域提供逾4,000項檢查，並累積了大型檢驗業務營運、嚴格品質管理及導入先進檢測技術的經驗。

本次合作旨在推動亞洲準譯自主開發的APGseq感染症診斷技術拓展國際應用。APG Taiwan將提供其自主開發的感染症mNGS檢測技術APGseq及相關專業支援；APG Japan將推動與日本國內相關機構的合作及業務發展。LSI Medience則將運用其遍及日本全國的檢驗服務網絡、大型實驗室營運及嚴格品質管理的專業經驗，致力建立符合日本醫療環境與臨床需求的在地檢測體系。

三家公司將以感染症mNGS技術於日本的臨床應用為方向，分階段推進臨床驗證、技術導入及與日本醫療制度銜接的相關評估。同時，亦將先進醫療制度等可能途徑納入考量，累積臨床應用所需的實證資料，並透過臨床研究與技術交流分享台日雙方的專業知識及經驗，致力建立符合日本醫療環境與臨床需求的檢測體系。