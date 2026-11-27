匯僑設計（6754）接單動能升溫，受惠科技廠辦、企業總部及公共空間等裝修需求增加，目前在手訂單已逾35億元，其中，科技廠辦與企業總部等工作空間訂單年增近九成，成為營運新成長引擎。展望2027年，匯僑設計抱持審慎樂觀態度，並看好軌道經濟帶動新商場開發、AI及半導體廠辦與企業總部升級、頂級商辦都更及搬遷，以及國際酒店品牌進駐台灣等四大商機。

匯僑設計表示，今年上半年因部分大型專案處於前期設計及圖審準備階段，營收認列速度較緩，隨著專案陸續進入實質施工階段，下半年營運明顯回溫。

接單方面，截至第3季底，匯僑設計今年新簽訂單達34.01億元，較去年同期增加9.56億元，期末在手訂單年增約33%，近期又陸續取得預計明年動工的科技廠辦專案，為明年營運增添動能。

從接單結構觀察，國際精品及百貨商場仍為匯僑設計核心業務，但近年積極推動業務多元化，公共空間訂單年增56.8%，科技廠辦及企業總部等工作空間訂單亦大幅成長，有助分散單一產業景氣波動風險。

匯僑設計目前採取大型專案與中小型案件並進的接單策略，大型專案執行周期約12至18個月，提供中長期營運支撐，中小型設計裝修及局部改裝案件執行周期約三至八個月，有助維持各季度營收及現金流穩定。

因應營建及裝修產業缺工、原物料價格波動，匯僑設計透過桃園中壢及浙江嘉善兩大自有生產基地，提高木作及道具預製比例，降低對現場施工人力的依賴，並導入AI、建築資訊模型（BIM）及雲端工地管理系統，提升工程執行效率及成本控管能力。

除既有國際精品客戶外，匯僑設計也將道具製造業務延伸至國際品牌全球供應鏈，並積極拓展醫療健康及樂齡空間市場，近期已完成日本東京醫美診所專案，擴大海外業務布局。