台肥（1722）召開法人說明會，副總暨發言人鍾俊銘表示，目前全球尿素市場仍面臨中國產能過剩問題，報價呈偏弱走勢；台肥仍持續推進不動產開發及土地資產活化，並積極擴展台中港碼頭的物流業務。

台肥今年前三季肥料累計銷售量48.2萬噸，少於過往全年約70萬噸的水準；化工產品前三季累計銷量9.7萬噸，相比之下，過往全年銷量約18-20萬噸。台肥指出，今年肥料及化工產品銷量減少，主因為中東戰爭導致荷莫茲海峽關閉、航運受阻，並非因為短期供需問題，後續出貨狀況仍要觀察海峽是否開通。

對於國際尿素價格走勢，台肥指出，近期中國產能過剩，釋出數百萬噸的出口量，現貨行情下跌；後續價格回升主要取決於印度何時重啟官方標購採購，行情才有可能往上走，預估短期內全球尿素報價仍呈偏弱格局。

台肥今年前三季稅後純益4.5億元，年減58.75%，每股純益（EPS）0.46元。營業淨利3.6億元，朱拜爾轉投資收益認列新台幣4000萬元，主要核心事業獲利4億元，其他業外淨利益1.5億元，所得稅費用新台幣1億元。

台肥目前不動產開發案集中於南港及新竹兩區域，其中，南港經貿園區C2之B棟辦公大樓，今年第3季進駐率達九成以上；C4現正進行結構體工程，預估2028年第4季取得使用執照。新竹科技園區D7 B辦公大樓已取得建照，預估全案2029年10月取得使用執照。台肥表示，現階段土地開發將以南港C4及竹科D7-B辦公大樓為優先，至高雄及花蓮等其他開發案，則將視資金與資源配置情況，進一步評估後續開發時程。

台肥也在台中港擁自有專用碼頭，並規劃擴展物流業務範圍。台肥指出，除善用地理條件、供自用原料卸儲外，未來也規劃納入低碳原料、電子級化學品及一般化工產品轉運業務，並結合自由貿易港區優勢與化工儲槽設施，擴大進口採購、卸儲及轉口貿易，提升碼頭吞吐量，逐步轉型為產品整合服務及原物料供應者。

台肥去年也與國內半導體大廠合作廢酸回收，將製程用硫酸回收再製成工業級硫酸銨，鍾俊銘表示，由於與客戶簽署保密協定、不便透露具體進度，但該案的財務效益仍需一段時間才能顯現。