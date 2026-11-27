小宅化浪潮之下，加上囤房稅、自住稅率優惠等稅制衝擊，全台單戶居住人口也出現變化。住商機構盤整內政部資料，全台第2季一人宅達261.8萬宅，相較2022年同期增加62.8萬宅，占比亦由27.2%攀升至32.6%；其中，六都以台中市增加約10.5萬宅最多、占比增加7.4個百分點最多。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近年少子化趨勢顯著，加上房價高漲，居住型態逐漸朝小家庭化發展，加上購屋人還有稅制上的考量，致使全台一人宅暴增。

過去前僅雙北破3成 如今六都一人宅遍地開花

觀察統計，2022年第2季六都僅台北市、新北市一人宅占比突破3成，惟時至今年同期，六都一人宅占比已全面突破3成，其中以新北市52.1萬宅、占比達35.2%居六都之冠。

賴志昶指出，過去雙北市由於房價與生活成本高昂，單身、小家庭等居住型態較為普遍，惟近年隨著房價高漲現象逐漸外溢，加上都會區產業結構發展迅速，吸引外地就業人口移入，且新北、台中及桃園等處重劃區議題濃厚，小宅供給日益增加，致使一人宅不再是雙北市的專利。

另看數據，台中市一人宅數量由2022年第2季的20.3萬宅，攀升至今年同期的30.8萬宅，增幅達51.8%；若論占比增幅，台中市增加7.4個百分點亦為六都最多。

住商不動產中區協理賴萬認為，台中近年受惠於中科、精密機械等產業發展，磁吸年輕就業人口進駐，另由於屯區、海線等地重劃區遍地開花，小坪數住宅供給量體龐大，種種因素加持之下，均加速當地一人宅數量成長。

賴志昶補充，一人宅崛起除少子化、供給小宅化等因素，亦不排除受近年囤房稅、多房限貸令及自住稅率等政策影響，部分置產型屋主基於稅負或貸款考量，進而調整名下房產的戶籍配置；對於購屋族而言，小宅雖有低總價優勢，仍需留意部分區域產品同質性過高，恐影響未來增值空間與轉手性，更切勿因盲目追求親民房價，而犧牲自身生活空間。