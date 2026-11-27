長期深耕循環經濟與環境保護的台灣鋼聯股份有限公司（6581），在企業永續發展領域再創佳績！由財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「台灣企業永續獎（TCSA）」於25日上午假台北圓山大飯店盛大舉行頒獎典禮，由謝宗霖總經理親自出席代表受獎。

台灣鋼聯憑藉在ESG（環境、社會、公司治理）永續綜合績效全面性卓越表現，榮獲「台灣十大永續典範企業（中堅企業）」、「循環經濟領袖獎」及「永續報告書金獎」三項殊榮，更成為唯二入選「台灣十大永續典範企業」的環保產業代表。

此次獲獎不僅是對台灣鋼聯長期推動綠色轉型、落實社會責任的最高肯定，更彰顯公司在氣候變遷與淨零碳排趨勢下的營運韌性。謝宗霖總經理受獎時表示：「獲此殊榮是全體員工努力的成果，更是各界對我們推動循環經濟的肯定。台灣鋼聯相信企業成長必須與環境共存共榮，未來將持續深化ESG各項指標，以實際行動帶動產業綠色轉型。」

作為台灣循環經濟的前行者，台灣鋼聯深耕循環經濟領域超過31年，攜手鋼鐵業、表面處理業、電鍍產業、化工業、廢棄物處理業者及公營焚化廠，將國內含鋅廢棄物進行資源化處理，轉化為具經濟價值的粗氧化鋅產品，實踐「廢棄物資源化」、「零廢棄」與「零掩埋」理念。近年公司積極擴大廢棄物處理種類，並透過能資源循環與低碳轉型，大幅降低溫室氣體排放量，為國內環境保護與資源永續做出具體貢獻。 在公司治理與社會參與方面，台灣鋼聯建立嚴謹透明的治理架構，保障利害關係人權益，同時積極打造幸福職場、長期投入社區關懷與環境保育，將永續DNA深植於企業文化。展望未來，台灣鋼聯將秉持「資源循環、低碳製程、零廢棄、零掩埋」之核心理念，攜手上下游夥伴構築綠色產業生態系，朝向淨零排放的永續目標穩健邁進。