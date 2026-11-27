一人宅持續增加，住商機構盤整內政部資料，全台第2季一人宅達261.8萬宅，相較2022年同期增加62.8萬宅，占比亦由27.2%攀升至32.6%。六都以台中市增加約10.5萬宅最多。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近年少子化趨勢顯著，加上房價高漲，居住型態逐漸朝小家庭化發展，再加上囤房稅、自住稅率優惠等稅負考量，致使全台一人宅暴增。

觀察數據，2022年第2季六都僅台北市、新北市一人宅占比突破3成，今年同期，六都一人宅占比已全面突破3成，其中以新北市52.1萬宅、占比達35%居六都之冠。

賴志昶指出，過去雙北市由於房價與生活成本高昂，單身、小家庭等居住型態較為普遍，近年隨著房價高漲現象逐漸外溢，加上都會區產業結構發展迅速，吸引外地就業人口移入，且新北、台中及桃園等處重劃區議題濃厚，小宅供給日益增加，一人宅不再是雙北市的專利。

其中，台中市一人宅數量由2022年第2季的20.3萬宅，今年同期達30.8萬宅，增幅達51%；住商不動產中區協理賴萬分析，中科磁吸年輕就業人口進駐，屯區、海線等地重劃區遍地開花，小坪數住宅供給量體龐大，種種因素加持之下，加速當地一人宅數量成長。

賴志昶表示，一人宅崛起除少子化、供給小宅化等因素，近年囤房稅、多房限貸令及自住稅率等政策影響，部分置產型屋主基於稅負或貸款考量，調整名下房產的戶籍配置，也是重要原因。