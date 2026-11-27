台南市政府推動公辦都市更新，目前已完成8案招商，透過公私合作，可無償取得1293戶社會住宅，並取得道路、公園綠地、停車場等公共設施用地約7.41公頃，整體估計可節省市庫約200億元支出，讓土地活化的成果回饋市民。

善用公有土地、放大城市效益！台南公辦都更打造社宅與公共設施共榮新生活，老舊眷村、閒置公有土地，也能變成社會住宅、公園和停車空間。

市長黃偉哲表示，公辦都更除了改善老舊環境，更要讓周邊居民一起受惠。市府引進民間資金與開發能量，在更新過程無償取得社會住宅並結合托嬰中心及勞工服務據點等公益設施，兼顧居住、育兒與生活需求，也減輕政府財政負擔。

都市發展局說明，簡單來說，公辦都更就是藉由原本閒置的公有土地，經政府主導規畫，結合民間資金與專業，讓土地再度活化帶動發展。市府也透過都市計畫調整及開發機制，將地方需要的道路、綠地和停車空間一併取得與開闢，讓更新效益延伸到週邊社區。

以仁德區二空新村為例，除了取得75戶宜居仁愛社宅外，並取得3.29公頃公共設施用地，也開闢崇聖路部分路段，串聯東區副都心與仁德地區的交通路網，改善往來通行條件，帶動跨區域發展。

永康區精忠二村則透過老舊眷村土地更新，除了取得109戶宜居成功社會住宅，同時拓寬周邊道路及開闢停車場，取得約0.56公頃公共設施用地，滿足地區居民對交通與停車空間的需求，讓都更基地周邊也能共享成果。

都發局表示，後續將持續盤點具有發展潛力的公有土地，結合都市發展政策與地方需求，吸引優質開發團隊參與投資，公私協力推動更新，兼顧公共設施、居住品質、交通改善與文化保存，讓都市更新為市民提供優質的宜居環境。

永康區精忠二村公辦都更無償取得宜居成功社宅。圖／台南市都發局提供

永康區精忠二村公辦都更拓寬忠孝路195巷。圖／台南市都發局提供