儘管房市信用管制逐步放寬，不過新案待售量仍堆積如山。根據591新建案最新統計，全台待售量前十大重劃區中，在線銷售的預售與新成屋待售總量高達2.2萬戶，累積在線銷售建案逼近200個，其中，桃園更包下近半數席次成最大苦主。

591新建案表示，房市隨著投資客退場、自住客轉趨觀望，過去備受市場追捧、推案量龐大的指標重劃區，如今正面臨嚴峻的去化卡關與賣壓修正考驗。

根據統計，待售量由桃園客運園區拔得頭籌，目前在線建案達24個、待售量高達 2,911戶。該區先前3字頭親民房價成功吸引買氣，然而隨著信用管制上路，加上區域生活機能尚未成熟，在舊案去化受阻與新案持續供給的雙重夾擊下，面臨沉重的賣壓考驗。

緊追在後的則是高雄大學特區，待售量達2,895戶、在線建案25個，該區近年因台積電設廠題材成為市場焦點，建商推案量呈爆發式成長；但在投資客退場、自住客追價意願轉趨保守後，已然成為南台灣最顯著的賣壓重鎮。

新北市此次共有三大重劃區上榜。其中，淡海新市鎮與林口新市鎮分別以2,838戶與2,738戶強占榜單第三、四名。淡海新市鎮雖具房價優勢，但區內千戶造鎮案陸續挹注，待售量居高不下。

林口新市鎮一向是建商的推案重點，目前在線個案高達31個，然而隨著區域單價站上6字頭，去化速度也逐步放緩。

此外，二重重劃區待售量亦達2,162戶。該區成交單價衝上7字頭，也造成外溢買盤及換屋族縮手，買賣雙方進入價格拉鋸。

桃園還有三大重劃區上榜，其中A20興南重劃區與A7體育大學站重劃區待售量雙雙突破2千戶大關。A20興南重劃區近年推案密集，但成交單價已強勢上看5字頭，在失去價格優勢的情況下，去化周期被迫拉長。

A7站重劃區具有交通與就業支撐，但今年在「長耀辰」、「富堡知音滙」等大量體新案相繼進場，也推升區域的待售量。

至於草漯重劃區也累積了1,811戶的待售壓力。該區目前單價雖仍維持在2字頭低檔，但由於買盤仰賴周邊工業區客群與置產客，在信用管制打擊下，買氣動能出現明顯限縮。

台中也有兩大重劃區待售量跨越千戶大關，分別為捷運機廠特區與「十三期重劃區」，雙雙擠進全台前十名。捷運機廠特區隨著均價站上5字頭，低價紅利也逐漸消退，去化速度放緩。

尚處於開發初期的十三期重劃區，因擁有地段與交通優勢，吸引建商爭相插旗，在線個案數高達24個。然而，該區房價在起跑階段便已站上6字頭，促使買方觀望氛圍濃厚。

591新建案表示，過去高度仰賴投資買盤、大舉推案的區域，如今正迎來市場考驗。面對房市盤整期，建議購屋族切忌盲目追價，應優先挑選生活機能成熟、交通建設到位或地段具實質支撐的精華重劃區，才能在修正潮中立於不敗之地。