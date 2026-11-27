新光保全永續治理再傳捷報！2026年TCSA台灣企業永續獎評選結果揭曉，新光保全永續報告書今年從金級一舉晉升白金級，旗下事業群誼光保全及誼光國際也同步獲得銀級肯定，展現集團在永續資訊揭露、企業治理及人才培育上的推動成果。值得關注的是，新光保全近年積極培育永續專業人才，鼓勵同仁參與永續志工評審工作，透過跨產業交流與實務觀摩，將外部經驗轉化為企業內部精進永續管理的動能。

由財團法人台灣永續能源研究基金會TAISE主辦的TCSA台灣企業永續獎，是國內企業永續發展的重要指標之一。新光保全此次永續報告書從金級晉升白金級，反映公司持續提升永續資訊揭露品質的成果。近年新光保全將永續發展納入企業經營與治理架構，透過董事會轄下永續發展委員會及跨部門合作機制，整合環境、社會及公司治理ESG相關工作，並持續精進重大議題鑑別、利害關係人溝通、氣候風險管理及永續資訊蒐集流程，提升報告內容的完整性與可信度。

除了制度與資訊揭露，新光保全也將永續人才培育視為長期發展的重要環節，透過教育訓練、專業證照及外部交流，鼓勵同仁累積永續管理實務經驗。其中，公司逐年培育同仁參與TCSA永續志工評審員培訓及評選工作，藉由檢視不同產業的永續報告書，掌握國際揭露準則與企業管理趨勢，拓展跨產業視野。參與同仁也陸續獲得績優志工評審員肯定，讓外部評審經驗成為企業內部優化永續報告與管理制度的參考。

在實際行動方面，新光保全持續推動溫室氣體盤查、能源管理及減碳措施，並結合社區安全、安心教室、友善農業及生物多樣性保育等長期專案，將環境保護與社會參與融入日常營運。此次誼光保全及誼光國際雙雙取得永續報告書銀級肯定，也顯示集團正逐步推動各事業體提升永續資訊揭露及管理能力。

新光保全表示，永續報告書不只是年度成果紀錄，更是企業檢視管理績效、辨識風險及持續改善的重要工具。面對永續揭露規範與利害關係人期待不斷提升，未來將持續強化集團內部資訊整合、永續治理及專業人才培育，並結合智慧安全服務與環境、社會參與，將永續理念落實於企業經營，穩健推動長期發展。