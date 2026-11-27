磊山保險經紀人以「捐錢捐力、陪伴培力、永續發展正循環」三階段帶狀公益模式榮獲第十九屆TCSA台灣企業永續獎「社會共融領袖獎」，連續三年蟬聯殊榮。從傳統捐助走向跨界合作與自主培力，磊山讓公益不只是單向給予，更能創造持續成長的力量。截至2025年，累計投入公益逾2.5億元、受惠逾25萬人次，長期支持超過33個公益組織，實踐「在一起，更美好」的企業精神。

磊山保經董事長李佳蓉表示，公益不只是給予，而是陪伴一個生命找到自己的力量。磊山長期整合資源，提供受助團體帶狀公益的支持，不僅給予團體安心的力量，更期待讓曾經受到幫助的人，有一天也能成為照亮別人的光，讓善意不斷延續，成為能夠傳承的力量。

近年來，磊山持續發揮資源整合優勢，陪伴公益團體走向自主發展，建立永續循環機制；也透過品牌資源，讓團體發揮所長，站上嚮往的舞台，朝自身願景邁進。磊山保經總經理許弘偉表示，真正的永續，不是讓公益團體永遠依賴企業幫助，而是協助他們建立持續向前的能力。磊山做的就是透過陪伴與培力，讓善意不只是一次性的付出，而是能夠不斷延續、彼此成就的力量。

磊山自2022年起支持紅葉少棒，從改善生活與訓練環境，到2024年串聯花蓮紅葉福利雞蛋生產合作社，固定採購部落長者生產的雞蛋，為少棒選手補充營養。長者因生產獲得收入與生活重心，孩子獲得成長所需的支持，讓原本分別需要幫助的兩個世代，形成彼此成就的善循環。

2025年《你 我 我們音樂會》邀請原聲童聲合唱團、親愛愛樂、孩子的書屋，與品牌代言人告五人同台演出。這場音樂會不只是公益展演，更讓長期受到陪伴的孩子，以自己的才華站上舞台，從被幫助者成為感動他人的力量。同年「讓愛看見希望」公益募款行動募集1,428萬元，支持11項公益計畫，延續陪伴與培力的力量。

磊山透過中華磊山慈愛社攜手貝殼放大推動「臺灣百井公益文化加速器」，以「井與水」模式，由企業投入啟動資金，協助公益團體建立自主募資及定期定額支持系統。其中投入480萬元協助親愛愛樂、青藝盟、貓咪也瘋狂公益協會等公益團隊，預估創造逾5,200萬元長期可用公益資源，約為啟動資金的10.8倍，讓企業的一次投入，轉化為社會持續參與的力量。

磊山保經表示，磊山能夠連續三年獲得「社會共融領袖獎」，除了要感謝評審們的肯定，更鼓舞磊山持續往對的方向前進，將保險守護與公益陪伴的精神相互延伸，落實在日常生活的每一個重要時刻。磊山期待持續發揮資源整合的力量，讓保戶、夥伴與社會因磊山保經而凝聚，在彼此成就中實踐「在一起，更美好」的品牌承諾。