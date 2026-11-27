少子化與高齡化浪潮來襲，全台總人口數持續萎縮，根據內政部最新統計，今年10月底全台人口數為2,320.4萬人，較去年同期減少10.6萬人；不過觀家戶數，則從去年同期983.9萬戶，增加至993.8萬戶，一年增加9.9萬戶。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，人口減少、戶數增加，反映台灣家庭結構正在改變，預料未來幾年建商推案仍以小宅為主，小宅市場規模將持續擴大。

莊思敏指出，人口減少、家戶數增加的現象，主要與家庭結構轉變及居住型態改變有關。過去常見的三代同堂、多人共同居住模式，隨著晚婚、不婚、少子化，以及高齡者獨居等現象日益普遍，逐漸轉變為單人戶、雙人戶及小家庭。

換言之，即使總人口數持續下降，家庭戶數仍會因平均每戶人口減少而持續增加。

莊思敏表示，家庭規模縮小，勢必會影響住宅市場的產品需求。相較於過去以多人居住為考量的中大坪數規劃，現今購屋族更重視總價負擔、生活機能與空間運用效率，進而導致建商重新調整產品布局，朝中小坪數發展。

其中，約15至25坪左右的住宅，因總價相對容易負擔，且能滿足單身族、新婚夫妻及小家庭的基本居住需求，逐漸成為市場熱門。

觀察近10年全台家戶數變化， 2017年10月至2026年10月，戶數增幅最高的縣市為連江縣，從2,831戶增加至4,154戶，增幅高達46%；新竹縣則以28.3%排名第二，家戶數從19萬746戶增加至24萬4,715戶。

桃園市以28.1%排名第三，從78萬7,671戶增加至100萬9,124戶。台中市增加23.8%，排名第四；金門縣則以18%的增幅位居第五。

莊思敏指出，連江、金門等離島地區的家戶數增加，部分可能受到設籍誘因及政策紅利影響，未必完全反映真實居住需求。

相較之下，新竹、桃園與台中，則具備較明確的產業與人口支撐，包括科技產業聚落、重大公共建設、交通建設及就業機會增加等因素，持續吸引人口移入，也帶動區域居住需求與家戶數成長，進而挹注當地住宅市場。