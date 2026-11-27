主計總處統計今年前10月消費者物價指數（CPI）年增率僅約1.98%，讓許多民眾直呼與實際生活體感落差甚大。財經專家阿格力近期透過影音內容指出，民眾之所以覺得生活與居住壓力沉重、錢越來越難存，核心原因在於政府的CPI統計數據與真實的買房、租屋支出存在明顯落差。

阿格力分析，對多數人而言生活壓力最大、一輩子最難達成的「買房」支出，在統計分類上屬於固定資產與投資品，因此完全沒有被納入CPI統計項目之中。

他舉例指出，2019年至2025年間台灣CPI累計上漲約11%，但光是近4年台北市大樓平均售價就從每坪84.32萬元上漲至108萬元，漲幅高達29%，房價4年漲幅遠超過CPI 6年的累計增幅，自然讓購屋族對溫和的通膨數據無感。

除了買房之外，租屋族面臨的現實壓力同樣未被完整反映在CPI中。阿格力查詢租屋網591數據指出，台北市近3個月套房租金中位數為每月17,500元，對照台北市每月收入中位數約61,000元計算，光房租就占去一般上班族約三成收入，若收入低於中位數者，租金占比更可能高達四成甚至五成。

然而阿格力點出，在政府的CPI權重項目中，房租類僅占約15%，與民眾實際每月薪資三至五成拿去繳房租的體感落差極大；再加上政府統計租金樣本包含許多屋齡較高的老房子，且租屋市場存在大量未報稅的「黑數」，導致官方難以完全掌握真實租屋行情，他也總結表示，現代人並非不好好存錢，而是在高房價與高房租結構下根本難以存錢。

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