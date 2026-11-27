思捷優達-KY（7829）27日宣布，子公司思捷優達公司與挪威卑爾根健康 HF 豪克蘭大學醫院 (Helse Bergen HF, Haukeland University Hospital in Bergen) 簽署合約，將針對旗下新藥YA-101展開巴金森氏症的HYDRA第三期平台臨床試驗，平台試驗預計2027年第3季啟動。

思捷優達-KY執行長曾宇鳳表示，YA-101從罕見疾病MSA出發，如今邁入全球患者逾千萬人的巴金森氏症領域，是公司新藥開發策略的重要一步。HYDRA由挪威公部門與研究機構支持，YA-101將透過大規模、多中心試驗架構，接受完整的臨床療效評估。

思捷優達-KY指出，YA-101目前正進行MSA第二期臨床試驗，由於MSA屬於非典型巴金森氏症，兩者同為α-突觸核蛋白相關疾病，因此YA-101得以直接納入巴金森氏症第三期平台試驗。

思捷優達與豪克蘭大學醫院這次的合作，YA-101將納入挪威HYDRA第三期巴金森氏症平台試驗，該試驗預計涵蓋挪威四大醫療區域、14家醫院及800名受試者，為全球大型巴金森氏症平台試驗之一，目標在五年內取得療效證據。

HYDRA由挪威臨床治療研究中心Neuro-SysMed發起，將同步評估三種疾病修飾療法（DMT）延緩巴金森氏症病程的療效，採用調適性多臂多階段試驗設計（MAMS），透過共用對照組，並依期中分析結果調整治療組別，以提升臨床試驗效率。

該試驗共同主持人、挪威卑爾根大學神經學與神經遺傳學教授Charalampos Tzoulis指出，HYDRA將採用國際通用的巴金森氏症評定量表（MDS-UPDRS），並納入數位監測及分子生物標記等客觀數據，評估藥物長期療效，作為未來發展個人化治療策略的依據。

市場方面，巴金森氏症是僅次於阿茲海默症的第二常見神經退化性疾病，2023年全球患者已逾1,100萬人，預估2050年將增至2,520萬人，台灣患者則近8萬人。

根據醫藥分析機構GlobalData預估，美國、日本、英國、法國、德國、義大利及西班牙等七大醫藥市場的巴金森氏症藥物市場規模，將由2023年的33億美元增至2033年的72億美元，年複合成長率達7.9%。目前巴金森氏症與MSA的治療均以症狀控制為主，尚無獲准上市的疾病修飾療法。

思捷優達指出，YA-101為該公司發展的新化學實體（NCE）屬於D-胺基酸氧化酶抑制劑（DAOI），旨在透過抑制神經發炎及提升神經可塑性，治療中樞神經系統疾病。YA-101的首發適應症MSA已取得美國食品藥物管理局（FDA）快速審查認定，以及美國、日本與歐盟孤兒藥認定，第二期臨床試驗已於今年7月完成90名受試者收案，預計2027年第1季取得初步數據。