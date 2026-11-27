台灣車市龍頭和泰汽車史上最大規模海外布局啟動。25日於日本東京舉辦「和泰ジャパン株式会社(Hotai Japan Co., Ltd.)」新辦公室暨南關東日野自動車株式會社板橋新據點開業儀式。和泰車（2207）強調未來將持續深化與日野自動車的策略結盟，整合台日雙方資源、擴大經營規模。

和泰車2026年取得南關東、北海道、東北海道、宮城及福島共五家日野經銷商各80%股權，這也成為和泰車今年營收持續成長的重要來源。旗下57個銷售與服務據點、員工總數超過3,000名，年銷售台數達1.2萬台以上，年營業規模超過2,000億日圓，成為日野自動車在日本市場的主要策略夥伴，藉以強化日野品牌在日本、台灣市場的經營交流，提升商用車用戶的品牌認同。

和泰集團董事長黃南光、總經理蘇純興專程赴日出席，日野自動車株式會社社長Arya等高層，與南關東、北海道、東北海道、宮城、福島等五家日野經銷商社長，一起見證台日商用車戰略合作邁入全新紀元。

新啟用的南關東日野自動車株式會社全新板橋據點，斥資超過30億日圓建設，導入全空調廠房、新世代的商用車專用維修設備及多項人性化設施，提升顧客體驗。