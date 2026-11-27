Coupang酷澎持續透過物流科技與配送模式創新，致力重新定義台灣消費者的線上零售體驗。藉由長期投資物流基礎建設、優化配送流程及拓展自有配送網路，Coupang酷澎突破傳統網購在配送時間與取貨上的限制，讓消費者即便在年末網購高峰期間，持續享受商品最快隔日到貨的便利體驗。

目前，透過自有最後一哩配送網路，Coupang酷澎已於適用地區提供每周七天宅配到府服務，且絕大多數符合適用條件的訂單可於隔日送達；2026年推出的清晨配送服務，亦已涵蓋超過50%的台灣人口。 截至2026年第3季，台灣WOW會員人數年增超過100%、季增14%，反映會員服務在台灣市場的也成為支持Coupang酷澎長期成長的重要基礎。

快速物流不僅縮短商品送達時間，更逐步改變消費者的網購習慣。過去，網購往往需要等待數日，消費者也可能需要前往超商或指定地點取貨。如今，透過Coupang酷澎火箭速配創新的整合物流配送模式，從日常用品到各式生活所需商品，都能快速直送家門口，省去等待與外出取貨的時間，讓網購更自然地融入日常生活。

此外，清晨配送服務進一步延伸消費者可選擇的收貨時段。在適用服務地區及符合相關條件的情況下，消費者於夜間下單，最快可於隔日清晨在家收到商品，享有更快速、便利且具彈性的收貨體驗。

近一年來Coupang酷澎在台灣除租建倉庫外，重心著重物流建設。推出「彈性到貨日期」、「彈性配送地點」及「彈性退貨安排」功能。為實現創新配送模式，Coupang酷澎將物流基礎設施視為長期營運的重要投資。從物流中心、轉運站到最後一哩配送站，均以高標準安全要求為基礎，嚴守台灣相關法規，以高標準的安全管理措施，持續增設提升工作安全與舒適度的設施設備，致力為第一線物流人員提供更安全、舒適且有別於傳統物流產業的工作環境。

同時，透過與在地開發商及營建夥伴合作，Coupang酷澎將長期營運需求納入設施設計與建置，使物流不動產朝向更重視建築品質、專業管理及長期效益的模式發展。

受惠於穩定的物流配送，Coupang酷澎黑五購物節攜手UCC獨家推出臻選醇香濾掛式咖啡50入組，適合辦公室長備、居家飲用或年末送禮等情境，再享限時七折。Coupang酷澎持續深化與國際與台灣品牌合作，將值得信賴的優質商品透過火箭速配，將安心、便利的購物體驗送到顧客家門。