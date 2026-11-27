美國新一輪301關稅政策出爐，越南擬課徵35%關稅，印尼、柬埔寨也面臨18%關稅壓力，衝擊以東南亞為生產重鎮的台灣成衣、製鞋業。

成衣雙雄儒鴻、聚陽昨（26）日均表示，已不再替客戶分攤關稅，將透過跨國產能調度因應；製鞋業則已做好分攤關稅成本的心理準備。

儒鴻表示，自去年7月起即未再替客戶分攤關稅，品牌商也已陸續調價反映成本。目前越南成衣產能占比約六成，印尼三期新廠正進行環評及相關規劃，完工後印尼產能占比將提升至四成五，與越南相當，既定建廠計畫不變。

聚陽與客戶的關稅分攤過渡期已於今年第1季結束，惟仍須留意品牌商因成本壓力縮減下單規模。目前印尼產能占比逾四成、越南約35%，將彈性調配訂單，孟加拉也將持續擴產，產能占比最高可達5%。

振大環球旗下馬達加斯加生產基地具零關稅優勢，但東南亞在運輸時間及成本上仍具競爭力，預期客戶短期內不會大幅調整訂單。

製鞋業方面，寶成、豐泰、鈺齊、來億、志強、中傑等大廠逾九成產能集中於越南、印尼、柬埔寨、印度及中國大陸，短期難免受到衝擊，但中長期生產布局不變。

製鞋業者指出，鞋類商品價格敏感度高，品牌商可能再度要求代工廠分攤關稅，加上工資及原物料成本上漲，獲利恐怕會遭侵蝕。

一家製鞋大廠指出，去年對等關稅風暴期間，約三分之一品牌客戶要求共同分攤關稅，此次將採取「主動關心、被動回應」策略，視客戶需求個別協商。