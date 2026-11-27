因應中國大陸加速推動工業綠色低碳轉型，水泥產業競爭已從產量規模轉向能源效率與產品品質。亞洲水泥（1102）旗下黃岡亞東持續推動產能整併及設備升級，第二條熟料生產線於11月25日點火試產，預計2027年1月正式量產，投產後年產值預估可達人民幣10億元。

亞泥表示，新產線將導入先進製程與智慧化設計，熟料能耗達中國國家一級能耗水準；既有產線亦規劃於年底前全面升級至A級環保排放標準，朝綠色智慧工廠邁進。

此次新線採「減量置換」模式，以湖北亞東兩條日產4,200噸及武漢亞鑫一條日產2,500噸舊窯線為置換來源，合計日產1.09萬噸，依1.5：1比例置換，核定新線日產熟料7,266噸，年產水泥270萬噸。整併後，亞泥中國旋窯生產線由15條精簡至11條，全數鄰近石灰石礦山，其中七條位於長江沿岸，結合自有碼頭及水運優勢，大幅提高物流效率並降低運輸成本。

在產品布局方面，黃岡亞東新線熟料原則上全數供應湖北亞東陽邏廠研磨水泥，並新增散裝水泥及熟料裝船設施，提升水運與出口供應彈性。產品聚焦低鹼熟料、低鹼水泥及鐵路工程用特種水泥。低鹼熟料可透過長江水運供應揚州研磨廠，進一步拓展揚州、蘇北及出口市場；鐵路特種水泥則鎖定高速鐵路、橋梁、隧道及軌道工程等專業需求，搭配「洋房牌水泥」長期累積的品質口碑，強化市場競爭力。

亞泥中國執行長張振崑表示，受房地產及基礎建設投資下滑影響，預估未來五年中國大陸水泥產量將減少29%，產業整併勢在必行。未來將持續優化產線、提升能源效率，並拓展海外熟料銷售、提高自有船運比例，同時發展多元高品質混凝土產品，布局航運與太陽能發電，延伸產業鏈，為下一階段營運開創成長動能。