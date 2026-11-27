餐飲業展店踩油門，掀起新一波搶人大戰。王品（2727）、饗賓、瓦城、漢來美食、三商餐飲、全家餐飲及豆府七大餐飲集團，2027年合計徵才規模逾5,400人。

為加速儲備展店所需人才，業者紛紛祭出加薪及快速升遷計畫，其中，三商餐飲明年1月門市幹部最高調薪15%，王品旗下石二鍋則針對具餐飲幹部經驗者推出快速升遷計畫，最快四個月可晉升店長，月薪上看6萬元。

七大餐飲集團2027年徵才及調薪計畫

王品明年展店策略聚焦火鍋品類，以石二鍋為展店主力，全品牌並預計招募逾1,200人，居餐飲集團之冠。王品表示，旗下各品牌已擬妥明年調薪方案，目前正進行最後核定。集團已連續13年調升品牌起薪，按照慣例每年調薪三次。2025年逾三成店長、主廚年薪突破百萬元，其中19位年薪達200萬元，表現最突出的店長年薪更突破300萬元。

饗賓持續擴大多品牌布局，今年12月將開出嘉義饗食天堂及桃園華泰名品城「貓將」，年底全台門市將達106家，旗下餐酒百匯品牌URBAN PARADISE也規劃進駐桃園中壢。配合明年展店計畫，集團預計招募逾1,000人，並綜合考量營運表現、市場薪資水準及人才發展需求進行年度調薪。

漢來美食明年第2季前預計開出五家餐廳，包括台南島語、高雄鳳山漢來海港PREMIUM等，全年預計招募310人，薪資則依各單位及員工年資、能力表現調整，不採全面性調薪。

瓦城明年維持海內外雙位數展店目標，鎖定核心百貨商場、軌道生活圈及具成長潛力的區域，預計釋出逾500個職缺，並強化營運績效獎金制度。

三商餐飲明年展店數維持雙位數成長，以招募1,000名新進員工為目標，門市正職店長及幹部薪資依職級調整，調幅約4%至15%。

全家餐飲明年預計展店八至十家，招募逾800名正職員工，包括40名高階儲備主管及逾200名儲備幹部。公司今年已二度調薪，新進人員起薪提高至3.8萬元，明年規劃依個人績效考核調薪2%至5%。

豆府明年預計新增雙位數門市，招募逾600人，每年固定於1月及7月提供調薪與晉升機會，並設有每年四次的季度績效獎金制度。